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iPhone銷美恐加稅 牽動台鏈

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

川普日前宣布將對非美製iPhone徵收25%關稅，蘋果（Apple）供應鏈已開始調整產能因應，後市恐下修未來出貨預測。法人指出，若Apple欲維持毛利率，iPhone 16 Pro Max售價恐達1,800美元。受影響的台系供應鏈包括台積電（2330）、鴻海、大立光等恐遭波及。　

美國總統川普近日宣布，未來在美國境外生產的iPhone將面臨25%或更高關稅，此舉被視為對Apple最新一波的施壓，川普也不斷要求Apple與執行長Tim Cook將更多生產線轉回美國，以強化本土製造能力。

根據供應鏈消息，針對美國市場的產能布局已出現調整。法人指出，自4月9日以來，約半數產能已轉移以因應市場需求，預料隨著關稅政策明朗化，產線將持續向美國傾斜。供應鏈業者指出，Apple採購團隊已通知供應商下修出貨量預測，為未來需求轉變作準備。

市場法人預估，若Apple欲維持iPhone毛利率在50%，256GB版iPhone 16 Pro Max的零售價格恐將飆升至1,800美元（約新台幣54,000元），勢將影響銷售表現。綜合各項因素，預計今年下半年iPhone銷售將面臨顯著壓力。

此波關稅與產能調整對台系供應鏈構成挑戰，包括：台積電、鴻海、和碩、大立光、玉晶光、華通、台郡等主要供應商，營收及獲利表現將面臨不同程度衝擊。

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