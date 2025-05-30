戴爾報喜 訂單大爆發

受惠於人工智慧（AI）伺服器需求熱絡，戴爾（Dell）上季營收優於市場預期，未出貨訂單金額暴增，公司稱AI伺服器需求「前所未見」，帶動本季營收預測與全年財測都超乎預估，股價30日在美股早盤開低後震盪。

台廠緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板，並操刀系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，隨著戴爾AI伺服器訂單爆滿，緯創成贏家。

戴爾在止於5月2日的年度第1季（上季）營收年比成長5%至234億美元，高於分析師預估的231.4億美元，經調整後每股純益（EPS）1.55美元，低於市場預估，反映競爭與關稅等因素帶來利潤壓力。

上季涵蓋伺服器事業的基礎設施解決方案部門，銷售增加12%到103億美元，其中63億美元來自伺服器與網路設備銷售，40億美元來自資料儲存設備。關鍵數字為AI伺服器訂單額為121億美元，未出貨訂單額增加到144億美元，遠超過市場預估的78.8億美元。上季出貨的AI伺服器訂單僅31億美元，預期本季將出貨約70億美元的AI伺服器。

戴爾財務長克拉克（Jeff Clarke）表示，「僅上季就取得121億美元的AI訂單，超越去年度全年出貨額，讓未出貨訂單額達144億美元」，「對AI優化伺服器的需求前所未見」。

未出貨訂單未來幾季將轉化為營收，帶動戴爾財測亮眼，預期本季EPS將為2.25美元，營收介於285億至295億美元，均超乎預期。

展望全年，戴爾預期營收將介於1,010億至1,050億美元，中位數為1,030億美元，年比約成長8%，上調全年EPS預測至9.40美元。電腦與伺服器事業的利潤將改善，維持預測全年AI伺服器營收將成長50%至150億美元。

戴爾是AI晶片大廠輝達主要合作夥伴之一，花旗認為，在更容易部署Blackwell後，本季AI伺服器營收預料將加速成長。戴爾上季包含筆電與個人電腦（PC）事業的客戶解決方案部門，營收年增4.5%至125.1億美元，高於預估。