企業生日快樂／創控微環境解決方案 新一代布局關鍵

半導體先進製程AMC（氣體分子汙染物）奈米監控設備廠商創控科技（6909）5月21日掛牌上市。創控成立迄今15年，背後關鍵推手是董事長王禮鵬。他指出，下一步將開創半導體製程微環境晶圓載具、晶圓傳送、製程生產等環節AMC監控需求，創造更大的市場。以下是專訪紀要：

問：如何看待公司利基與今年營運表現？

答：創控為台灣自主開發的創新自有儀器品牌，專注於AMC／VOCs監控設備，產品廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域，自有品牌的擴展與傳統代工業不同，公司建立初期採取「做那些不會規模化的事」（Do Things That Don't Scale）策略。除技術開發，更需著重「從難建立的面向開始著手」，為後續公司規模化成長的穩健基礎。

由於半導體先進製程、環境監測的氣體監測需求持續增加，隨著客戶基數逐年增加，機台設備出貨及後續穩定成長之維護保養，有助創控業績每年穩定成長。預期今年營運維持成長趨勢，增幅將優於產業水準，營收將續創歷史新高。

半導體製程節點持續微縮，對微環境潔淨度的要求提升，AMC監控成為先進製程的剛性需求，創控的AMC監控解決方案，滿足全球半導體客戶對先進製程潔淨度的嚴苛要求，多數國際半導體領導商皆為公司客戶，是近年業績快速成長的動力。

問：如何看待未來新動能？

答：半導體市場相當大，創控已在廠務、設備環境AMC監控奠定基礎後，未來將開創半導體製程微環境晶圓載具、晶圓傳送、製程生產等環節AMC監控需求，創造更大的商機。

創控提供監測低濃度AMC的客製化解決方案，旗下MiTAP系列產品結合軟硬體開發及平台整合，兼具移動性、即時性、高頻率監測分析，偵測極限與大型實驗室標準一致。

氣體微汙染影響半導體先進製程的穩定性與良率，半導體廠除了去除、防治AMC外，更需要即時監測AMC，以確保晶圓製造環境潔淨。

創控的AMC監測解決方案，監測區域從半導體廠房廠務環境、無塵室環境、外氣監控，至廠內生產設備環境、晶圓載具環境，協助半導體廠做好AMC氣體微汙染管理，並持續針對客戶的痛點，開發對客戶具有價值的方案，新一代微環境產品將成為未來布局的關鍵。

創控產品彈性設置，除半導體無塵室應用，亦可土壤地下水監測、手提式緊急應變、車載移動監測、戶外微型測站等多元應用場景，目前在環境空氣監測業務涵蓋環保法規指定監測、社區環境空氣監測、工廠區域排放監測、農藥╱異味特定監測。

問：如何看待公司環境空氣監測業務？

答：有害空氣汙染嚴重影響健康，空氣汙染防制法規日益嚴謹，加上企業投入ESG永續發展的核心價值持續提升，創控亦樂觀期待環境空氣監測業務的成長。

根據Future Market Insights（FMI）數據，2019年至2029年全球環境監測市場年均複合成長率達15％，其中北美為全球最大應用市場。

創控說，已獲得美國環保署、美國加州空氣資源局採用，未來也有機會參與美國其他區域地方法規的建立；同時陸續在台灣提供環保署、工研院等單位各項計畫的監測技術及解決方案，協助環境改善或未來作為法令制定的數據參考依據，並爭取相關執行方案。