企業生日快樂／創控董座談創業 感謝貴人相挺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
創控科技董事長王禮鵬。 記者季相儒／攝影
創控科技董事長王禮鵬。 記者季相儒／攝影

創控科技（6909）舉辦上市前業績發表會時，董事長王禮鵬親自率隊出席，不少神秘貴賓也現身力挺，展現王禮鵬在業界的好人脈，包括漢微科董事長暨現任漢民集團副董事長許金榮、前鴻海集團副總裁呂芳銘等人，以及大股東之一的台杉水牛投資代表。

王禮鵬是美國賓州州立大學工程科學博士，過往赴美求學後，積極探索不同領域的知識。透過學校的資源以及貴人幫助，從原本的機械領域轉向電機與工程科學，開啟新的學術與職業發展方向。

當時他也因緣際會結識英特爾研發創新領域主管並進入英特爾，後來擔任美國英特爾總部策略性計畫微機電檢測器陣列部門總經理，然而英特爾後來內部高層改組以及策略調整，加上環境變化，他在加入英特爾後三年萌生創業的念頭，並先在美國草創創控公司前身。

隨後在2010年將創控公司的發展重心移回台灣，他說，包括個人職涯發展期間、創立公司至今，皆結識不少貴人。

對於呂芳銘，王禮鵬尊稱其為導師（mentor），事實上，創控科技一路走來不僅除了呂芳銘的持續鼓勵，呂芳銘的太太也出資支持其營運發展。

針對創控上市掛牌，許金榮說：「再次印證台灣半導體的世界級地位不是別的任何國家可以隨便複製，大家說護國神山，我覺得是護國群山，背後有很多成功的模範。創控正是在對的產業做對的技術研發。」

近期美國官方對半導體開刀風聲不斷，不少白宮幕僚將矛頭指向台灣。許金榮提到，台灣半導體、晶圓代工有世界的地位，是產業環境整體造就，產官學研在工研院RCA電子所發展之下一步步驅動，不是別的國家可以隨便複製。

許金榮也說，創控在對的產業做對的技術研發，半導體走到2奈米以下背後重要的是良率，技術研發與環境監測對於製程發展是非常重要。

美國 科學 半導體

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