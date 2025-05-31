企業生日快樂／創控 空氣品質監測守門員

半導體先進製程AMC（氣體分子汙染物）奈米監控設備廠商創控科技（6909）專注以空氣品質監控，扮演半導體護國神山群幕後的推手之一，成立15年來，期許從無塵室到都會區，皆能快速把關空氣品質數據分析，開拓更大的市場。

創控是董事長王禮鵬與夥伴在美國加州矽谷成立，致力將半導體感測技術應用於生物科技領域。當時矽谷創投資金熱門投資的是通訊、軟體與社群媒體，創控創立最初乏人問津，但看準亞洲在硬體與物理科學方面具有資源及人才等優勢，王禮鵬在2010年將重心遷移至台灣。看好台灣有硬體生態圈優勢，預期隨著技術發展趨勢的變化，台灣可望成為創控成長的核心。

業務重心轉向 快速打開市場

不過，創控重心轉移至台灣並非一帆風順，最初投入醫療領域，瞄準醫學應用的呼吸測試，但醫療領域要商業化，即使燒了大錢卻未必能馬上看到成效。

2012年，創控將重心轉向工業應用。王禮鵬說，主要是考慮醫療科技產品需要FDA認證，時間及資金需求相對高昂。追求快速的工業應用能使公司更有效率運用資源，持續推動技術創新，也是這個決定使公司核心產品MiTAP能快速進入市場，後續公司和半導體重要代理商（漢民）簽訂代理協議，快速打開市場。

創控在2020年與國際代理商賽默飛世爾科技（Thermo Fisher）簽訂合作協議，開拓更多市場商機，2021年更成為記憶體大廠廠區的全球標準配備；創控在2022年公開發行，2023年登錄興櫃後並提出上市申請，且於2025年獲主管機關核准上市掛牌，並於5月21日掛牌。

由於半導體製程節點持續微縮，對微環境潔淨度的要求同步提升，創控說，公司以自身技術延伸，看準AMC監控成為先進製程的剛性需求，創控的AMC監控解決方案，可滿足全球半導體客戶對先進製程潔淨度的嚴苛要求，多數國際半導體領導商皆為創控的客戶。

創控統計，目前半導體製程控管約占八成、環境空氣監測約二成，客戶群涵蓋晶圓代工、光電面板、記憶體、封測廠及化學濾網廠等。銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地，其中，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過七成。

自主研發產品 指標客戶導入

半導體成為地緣政治戰略產業，晶圓大廠衝刺全球布局，推升半導體行業2025年資本支出恢復高成長走勢，創控預期，來自半導體廠務環境、設備環境的剛性需求將隨市場攀升。

創控提到，去年推出FMS 2000針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見汙染物進行即時監測，進軍半導體微環境監控，新產品效益逐漸發酵，帶動今年業績爆發，在淡季即有獲利表現，下半年旺季效應值得期待。

除工業應用，創控也以自主研發的MiTAP氣體分析儀開拓環境應用市場，2016年即推出相關產品。因應空氣汙染防制商機。創控已獲得美國環保署、美國加州空氣資源局的肯定與採用。

創控以自有品牌MiTAP系列產品提供監測低濃度AMC的客製化解決方案，產品兼具移動性、即時性、高頻率監測分析，偵測極限與大型實驗室標準一致，廣泛應用於半導體產業及環境監測，透過指標客戶的導入，已經建立使用口碑，目前在全球有超過500台創控機台設備持續運營，且數量持續增加。

創控逾百件全球發明專利，公司設備耗材均有自主專利保護，隨著機台設備的銷售，後續的維運、耗材更換也持續攀升，維運及服務收入亦持續穩定增長，創控得以保持優於產業成長幅度的量能。創控提到，有害空氣汙染嚴重影響健康，空氣汙染防制法規日益嚴謹，加上企業投入ESG的核心價值持續提升，樂觀期待環境空氣監測業務的成長。

創控看好未來環境法規制定後的監測需求、企業ESG需求，都將提供創控很大成長空間。