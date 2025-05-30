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奇景子公司源奇 首度在台發表專利護眼源奇遠像螢幕

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電子公司源奇科技宣布，將於2025台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）中，首度在台灣發表業界首創的專利護眼顯示器源奇遠像螢幕，並同步展示多款結合創新顯示與智慧光學技術的顯示產品。

源奇表示，其遠像螢幕已與多家領先企業合作開發多項工程專案，鎖定熟齡族群的老花防護、學齡兒童的近視延緩，及維護長時間用眼等應用場景。

同時，源奇指出，其遠像螢幕採用專利電控液晶技術，突破傳統電腦螢幕僅50至60公分的觀看距離，將影像投射至約5公尺遠的虛擬位置，有效舒緩睫狀肌疲勞，大幅降低視力壓力，營造舒適、低負擔的虛擬觀看距離。該公司的專利技術特別適合熟齡與學齡兒童，不僅解決老花族群近距離用眼吃力與眼睛酸澀問題，也能減少學齡兒童長時間近距離閱讀，所造成的眼軸拉長風險，從而延緩近視，照顧兒童視力保健需求。

螢幕

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