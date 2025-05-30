晶心科攜手 BrainChip 拓展 RISC-V 應用版圖

CPU IP廠商晶心科（6533）宣布與AI技術廠商BrainChip 合作，將前者的RISC-V 核心與後者的神經處理單元（NPU）整合，拓展 RISC-V 應用版圖。

晶心科指出，雙方將於2025年Andes RISC-V Con聯合展示BrainChip的Akida AKD1500方案，搭配晶心科的奇萊Voyager開發板與 AndesCore AX45MP 64 位元多核心處理器 IP。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌提到，該公司持續尋求不同方式，推動 RISC-V 解決方案於更多應用場景。透過與BrainChip合作，將 Akida IP 整合至奇萊Voyager平台，可為開發者創造更多機會，打造針對邊緣 AI的 RISC-V 優化解決方案。

BrainChip行銷長Steve Brightfield說，身為超低功耗 AI處理的先驅，Akida技術與RISC-V整合，能在邊緣實現高效、智能的計算。