緯創成軍24年 董座手握「AI伺服器」利多率隊乘風破浪

AI熱潮持續延燒，帶動市場需求水漲船高，代工大廠緯創（3231）成立於2001年5月30日，至今已走過24年，近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，並成功卡位晶片大廠輝達（NVIDIA）供應鏈，而團隊在總舵手林憲銘的帶領之下，持續朝AI領域轉型，並於近日電腦展中，攜手子公司緯穎（6669）展出最新AI解決方案，就連有AI教父之稱的輝達執行長黃仁勳，也都親自現身為其站台。而緯創除了將營運總部設立於台灣，也積極朝亞洲、北美及歐洲等地邁進，並在世界的舞臺上大展身手，整體走勢也備受各界的關注。

據悉，代工大廠緯創團隊的前身，為宏碁於1981年成立的DMS部門，直至2001年5月30日才分割獨立出來，並由林憲銘出任董事長暨總經理，初期資本額僅有9億元，而經過他多年的努力下，已成長為全球第七大ODM廠商，掌舵手林憲銘日前在股東大會上，更被台下股東連連喊為「先知」，相當驚人。而團隊目前主要的事業版圖，除了核心事業筆電、桌電、伺服器等，還包括資訊及通訊類產品的設計及生產。針對海外擴廠歷程，主要可分為中國廠、印度廠、越南廠等。

事實上，緯創在2019年12月宣布在越南投入逾70億元建廠擴產，初期將以筆電產線為主，於2020年下半年完工，2021年上半年開始投產，成為其第二大筆電生產基地。而緯創在中國也動作頻頻，除在2020年將旗下組裝iPhone的中國子公司，出售給立訊精密，同年7月又公告通過四家子公司投入126億元，來取得立訊0.81%股權，而這波操作，也吸引市場目光的持續關注。

此外，談及海外市場布局，就不能不提到印度廠的事件，緯創在2008年在印度成立第一座工廠，後來2016年正式擴大印度市場，並於2018、2021年又再成立兩座，挑中南印度卡納塔克邦省首府班加羅爾打造3座生產基地，但在這十幾年間公司在印度的發展不斷受阻，當地不時傳出有員工糾紛、被砸廠、醫療問題等事件，導致緯創不得不放棄深耕15年的印度市場。不過由後來的種種經歷可知，緯創其實是藉此調整自身獲利比重，朝高毛利產品布局，並透過此舉讓集團獲得更好的挹注。