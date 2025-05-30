半導體下半年景氣混沌不明 業者關注關稅和匯率
時序即將步入半導體業傳統旺季，不過，因關稅與新台幣匯率變數影響，半導體業者對於下半年景氣持保守看法，表示下半年能見度有限，應視美國關稅措施而定。
半導體廠股東常會陸續登場，關稅和新台幣匯率成為各家廠商關注的熱門議題。半導體矽晶圓廠環球晶指出，2025年不可預期的不確定因素比2024年更多，包含關稅及匯率波動。
關稅措施對於市場的影響情況相當複雜，記憶體廠華邦電表示，現在有很多急單。晶圓代工廠聯電則指出，因為關稅變動性大，客戶態度觀望，降低庫存因應。
因關稅措施具有高度不確定性，廠商對於下半年景氣展望多持保守看法。聯電表示，下半年景氣具不確定性，市場能見度短；華邦電也指出，下半年情況如何無法預測，應視關稅措施而定。
至於新台幣匯率方面，聯電表示，根據目前匯率情況，預期將會對下半年業績造成影響，由於營收全數以美元計價，新台幣升值多少會直接影響營收表現，此外，每升值1%將影響毛利率約0.4個百分點。
華邦電預期，新台幣升值可能是長期趨勢，營收與獲利會受到新台幣升值影響，公司採自然避險，將提升生產力、創造附加價值因應。
台經院產經資料庫總監劉佩真說，除自然避險外，廠商可以透過遠期外匯避險，或是降低成本、提高售價，以及促進營收來源多元化，減緩匯率波動衝擊。
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