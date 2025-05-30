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魏哲家領軍台積電近1年 股東逾180萬人居台股之冠

中央社／ 新竹30日電

台積電董事長暨總裁魏哲家帶領台積電近1年，股東人數自114萬974人增至180萬3854人，增加66萬2880人。台積電股東人數超越中鋼和國泰永續高股息（00878），躍居台股之冠。

台積電前董事長劉德音於2024年6月4日台積電股東會後退休，由魏哲家接任董事長，至今已接近1年。台積電股價自股價自839元攀高至今年5月29日的967元，上漲128元，漲幅15.26%，市值增加新台幣3.31兆元，至25.07兆元。

據台灣集保結算所統計，台積電股東人數自2024年6月7日的114萬974人，增加至2025年5月29日的180萬3854人，增加66萬2880人。

其中，台積電零股股東人數增加最多，增加56萬1913人，至131萬6053人。持股1至5張的股東人數增加8萬7391人，至39萬6339人。只是持股1000張以上股東人數減少32人，至1527人。

中鋼期間股東人數增加1萬137人，至129萬5510人，國泰永續高股息股東人數增加45萬987人，至174萬8466人。台積電股東人數超越中鋼和國泰永續高股息，躍居台股之冠。

魏哲家帶領台積電近1年來，全球政經局勢動盪加劇，不僅美國提升對中國出口管制，還有美國關稅措施及新台幣匯率急升等，台積電營運依然屢創新高，成為投資人的最愛。

股東會 台積電

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