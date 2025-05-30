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AI 熱潮勢不可擋！近八成企業導入 AI 技術助攻整體營運

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

AI熱潮勢不可擋！根據1111人力銀行最新調查顯示，台灣企業導入AI技術的比例已達近八成，其中19.85 % 的企業認為「AI有助於整體營運」，另有18.6% 指出，導入AI後「營運效率顯著提升」，更有6.3% 的企業已將AI廣泛應用於各項工作流程。

此調查結果顯示出，AI已從單點試用，走向全方位導入，由此也可看出，AI技術的應用範圍與成熟度正穩步提升中。

此外，該份調查也分析企業對AI導入的「主要期待方向」，結果顯示， 「製造（系統、工程及研發） 」為首要項目，占46.7%；其次為「人力資源管理」 （27.1%），包括招募、績效評估與員工培訓；「資訊系統與IT安全」則以（22.8%） 位居第三，反映企業對內部營運優化與資安風險控管的高度關注。

1111人力銀行發言人曾仲葳認為，AI技術導入不僅提升研發與製造效率，也正逐步改變人資管理的作業與徵才模式。例如目前已有企業採用AI進行履歷篩選與人才預測分析，也透過AI數據模型協助HR加速決策流程。在資安方面，AI具備流量監測與異常識別能力，可預警潛在威脅，降低資安風險，未來預期將有更多企業透過AI強化營運體質。

而當企業開始實際導入AI進入人力資源流程，最被期待發揮效用的領域，也逐漸清晰浮現。根據本次調查，超過七成受訪者認為，AI最能發揮效益的場域，是協助「員工績效分析」；其次為「招募與履歷篩選」與「員工培訓系統」，各占54.5%。

至於針對AI人資系統的具體優勢，企業最有感的功能是「協助生成人資報表」與「快速分析求職者資料以節省時間與成本」，高達81.8% 的企業給予高度肯定；其次則是能「自動篩選履歷」（72.7%）與「主動安排合適人選面試」（54.5%）。

然而，技術應用的背後，也伴隨著挑戰與疑慮。調查顯示，企業最擔憂的是AI系統所產出的建議，可能無法貼合各自獨特的企業文化（90.9%），其次為初期建置過程中所需投入的培訓、人力與資源成本過高（81.8%）。另有六成以上（63.6%）的受訪企業擔心，若資料不足或品質不穩，將導致AI輸出的結果失準，進一步影響決策品質。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，這樣的調查結果可以看出，整體而言，AI系統導入，正逐漸轉變為人資部門提升效率的重要工具，並且也正朝向更高階的人資決策支援發展，從例行事務擴展到晉用人才策略。至於其他的運用，曾仲葳舉例，1111人力銀行近期也透過AI進行產業升級並與台大資管所合作AI人才推薦模型，協助企業更容易找到適合的人才。

求職 履歷 人力銀行 AI

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