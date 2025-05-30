AI 熱潮勢不可擋！近八成企業導入 AI 技術助攻整體營運
AI熱潮勢不可擋！根據1111人力銀行最新調查顯示，台灣企業導入AI技術的比例已達近八成，其中19.85 % 的企業認為「AI有助於整體營運」，另有18.6% 指出，導入AI後「營運效率顯著提升」，更有6.3% 的企業已將AI廣泛應用於各項工作流程。
此調查結果顯示出，AI已從單點試用，走向全方位導入，由此也可看出，AI技術的應用範圍與成熟度正穩步提升中。
此外，該份調查也分析企業對AI導入的「主要期待方向」，結果顯示， 「製造（系統、工程及研發） 」為首要項目，占46.7%；其次為「人力資源管理」 （27.1%），包括招募、績效評估與員工培訓；「資訊系統與IT安全」則以（22.8%） 位居第三，反映企業對內部營運優化與資安風險控管的高度關注。
1111人力銀行發言人曾仲葳認為，AI技術導入不僅提升研發與製造效率，也正逐步改變人資管理的作業與徵才模式。例如目前已有企業採用AI進行履歷篩選與人才預測分析，也透過AI數據模型協助HR加速決策流程。在資安方面，AI具備流量監測與異常識別能力，可預警潛在威脅，降低資安風險，未來預期將有更多企業透過AI強化營運體質。
而當企業開始實際導入AI進入人力資源流程，最被期待發揮效用的領域，也逐漸清晰浮現。根據本次調查，超過七成受訪者認為，AI最能發揮效益的場域，是協助「員工績效分析」；其次為「招募與履歷篩選」與「員工培訓系統」，各占54.5%。
至於針對AI人資系統的具體優勢，企業最有感的功能是「協助生成人資報表」與「快速分析求職者資料以節省時間與成本」，高達81.8% 的企業給予高度肯定；其次則是能「自動篩選履歷」（72.7%）與「主動安排合適人選面試」（54.5%）。
然而，技術應用的背後，也伴隨著挑戰與疑慮。調查顯示，企業最擔憂的是AI系統所產出的建議，可能無法貼合各自獨特的企業文化（90.9%），其次為初期建置過程中所需投入的培訓、人力與資源成本過高（81.8%）。另有六成以上（63.6%）的受訪企業擔心，若資料不足或品質不穩，將導致AI輸出的結果失準，進一步影響決策品質。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，這樣的調查結果可以看出，整體而言，AI系統導入，正逐漸轉變為人資部門提升效率的重要工具，並且也正朝向更高階的人資決策支援發展，從例行事務擴展到晉用人才策略。至於其他的運用，曾仲葳舉例，1111人力銀行近期也透過AI進行產業升級並與台大資管所合作AI人才推薦模型，協助企業更容易找到適合的人才。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言