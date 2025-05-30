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台積電股東會6月3日登場 聚焦景氣關稅匯率和全球布局

中央社／ 新竹30日電

台積電股東常會將於6月3日登場，是董事長暨總裁魏哲家接任董事長後首度主持股東會。產業專家表示，景氣、關稅、匯率和全球布局將是各界關注的焦點。

台積電2024年6月4日股東常會全面改選董事，前董事長劉德音退休，由魏哲家接任董事長一職。在魏哲家帶領下，台積電製程技術領先效益持續擴大，囊括人工智慧（AI）商機，營運屢創新高，股價自839元攀高至29日的967元，上漲128元，漲幅15.26%，市值增加新台幣3.31兆元，達到25.07兆元。

對於魏哲家主持的首場股東會，台經院產經資料庫總監劉佩真說，台積電對產業景氣的看法將是各界關注的重點，關切今年景氣是否呈現「前高後低」的態勢。

劉佩真表示，AI需求仍將持續強勁，不過消費性電子等非AI相關市場，在供應鏈於上半年預先備貨後，下半年是否會面臨旺季不旺的窘境，值得觀察。

美國對等關稅和晶片關稅措施受到各界關注，針對美國依據「美國貿易擴張法」第232條款發起半導體產業調查，台積電亞利桑那子公司提交意見書，強調對半導體設備徵收關稅將使成本上升，可能會延誤進度，並建議不要對美國境外製造的半導體徵收關稅。

劉佩真說，外界關心台積電對於關稅議題的看法、亞利桑那子公司提交的意見，以及對於各種可能發展的情況所做沙盤推演，評估可能造成的影響和擬定的應對策略。

此外，新台幣維持強勢走勢，新台幣兌美元29日收在29.929元，較台積電第2季假設的平均匯率32.5元有不小差距。劉佩真表示，台積電如何應對匯率風險，是否提高代工價格值得留意。

台積電因應美國客戶強勁需求，決定對美國增加投資1000億美元，總投資金額拉升至1650億美元，將在美國興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。劉佩真說，在台積電擴大美國投資的同時，外界關注台積電在台灣、日本和德國等地投資布局，是否會受到影響遭到壓縮。

魏哲家帶領台積電近1年，繳出亮麗成績單，在全球政經環境挑戰有增無減下，各界關注魏哲家如何帶領台積電克服挑戰，營運能否續創佳績。

魏哲家 股東會 台積電

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