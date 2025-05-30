iPhone 13也能用衛星通訊 數發部：台灣尚無法使用
蘋果手機近期發布更新版本，讓iPhone 13以上機型也有機會使用衛星服務，外界關注台灣能否使用，數發部表示，台灣目前還無法使用，這類手機業者跟電信業者、衛星業者合作方式，一來要看電信業者意願與商業評估，二來台灣也要觀察國際趨勢，目前國際上最快2027年規範較明朗。
蘋果手機衛星通訊功能原本適用於iPhone 14系列及後續機型，必須內建衛星晶片，近期iPhone推出iOS18.5更新版本，進一步擴大範圍，讓iPhone 13以上機型也有機會使用衛星服務。
不過，台灣目前無法使用這項衛星通訊服務，主要是因為3大電信業者沒有跟衛星業者合作提供這類服務。因此，台灣的iPhone 13以上的使用者，就算更新到iOS 18.5，也還無法在台灣使用衛星通訊功能。
數發部官員說明，手機提供衛星服務，依使用頻段有2種模式，一種是採取衛星行動服務（Mobile-Satellite Service, MSS）模式，另一種是國際行動通訊（International Mobile Telecommunications, IMT）模式，用的是既有電信業者的使用頻段。
數發部表示，iPhone提供衛星通訊服務，實際上是由星鏈（Starlink）跟美國電信業者T-Mobile合作使用其頻段的結果，iPhone這類功能如果要在台灣使用，也是要有衛星業者跟台灣電信業者合作。
數發部說明，台灣行動通訊非常普遍，業者是否會提供衛星通訊服務，要看電信業考量市場與商業模式而定。
此外，數發部也說，如果是採用電信業者頻段的方式，因為同一頻段也提供行動通訊使用，有可能出現無線電干擾問題，目前國際電信聯盟（InternationalTelecommunication Union, ITU）尚未有明確規範，最快可能也要到2027年世界無線電通訊大會，國際上規範方向才會比較明朗。
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