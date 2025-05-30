飛機船上WiFi少不了它 衛星通訊3關鍵再翻身

隨時上網成為現代人日常，愈來愈多航空公司在飛機上提供WiFi服務，這是基地台無法觸及的場域，包含飛機所在的高空、偏遠山區、茫茫大海，就是衛星通訊大展身手之處。近年手機大廠iPhone、Google也推出衛星通訊功能，加上衛星服務變便宜等關鍵因素，讓衛星通訊再度蔚為話題。

日常生活中其實不少衛星應用，像是GPS導航、氣象預報等，都跟衛星息息相關。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師曾巧靈接受中央社採訪時表示，衛星通訊已經發展幾十年，並非全新技術，但過去因傳輸速度較低、價格高，比較常見在衛星物聯網公司做跨洲際的貨櫃追蹤，或是政府、軍方等封閉系統進行應用。

過去中華電信也曾引進一系列衛星服務，像是Inmarsat海事衛星行動通信服務、Thuraya（舒拉亞）衛星電話服務，不過，通常這類衛星電話需要另外購機或租用，適用在海上、偏遠山區等，使用人數相對小眾。

曾巧靈解釋，如今，衛星通訊普及到一般智慧型手機也可以使用，民眾不用另外購買衛星電話設備，預期可以擴大消費市場普及。

除了設備端的技術變化外，曾巧靈觀察近年還有3大原因，提高衛星通訊服務的流通性。天災人為破壞導致地面通訊斷線，讓各國注意到衛星通訊重要性，俄烏戰爭也讓低軌衛星通訊一戰成名；其次是衛星發射成本下降，像星鏈發展重複使用火箭、衛星本體也使用商用元件，帶動衛星服務單位成本降低；再者是衛星通訊傳輸品質提升，有機會跟行動網路競爭，提高使用意願。

過去民眾出國手機都必須轉飛航模式，如今，不少航空公司開始在機上提供限時免費WiFi服務。曾巧靈指出，以前飛機、郵輪上的多數都是高軌衛星支援，速率低、價格高，現在很多航空公司也跟Starlink（星鏈）等低軌衛星業者合作，成本比過去低，有些業者也透過提供免費機上網路服務，當作客戶服務。

整體而言，手機直連衛星大概分2類方式，曾巧靈指出，一種是手機業者直接合作衛星業者，像是iPhone跟衛星通訊公司Globalstar，華為跟中國北斗衛星與天通衛星合作，Google跟三星手機則是透過平台Skylo來跟衛星營運商Viasat合作，通常需要比較新的手機支援，內含衛星元件才行。

另外一種則為手機業者跟電信業、衛星業者合作，使用的是電信業本身頻段。曾巧靈解釋，像是美國電信AT&T等全球28家電信業者，都跟衛星設計和製造公司AST SpaceMobile合作，強化偏鄉地區涵蓋。

台灣近期也有電信業跟衛星業者合作手機直連衛星的測試案例。台灣大哥大去年11月底曾對外宣布，跟全球衛星通訊服務商Lynk Global合作，成功運用目前行動通信900MHz頻段，直接連接低軌衛星，進行簡訊發送等測試。

數發部說明，如果是衛星業者使用電信業者既有頻段提供服務，有可能出現頻率干擾問題。台灣大有先申請實驗方案，在小規模範圍內測試技術可行性，並未對外提供商業服務。

不過，外界也關注，衛星通訊只是業者的噱頭，還是有望實際提供商業服務。中華電信曾評論台灣大衛星直連測試，認為Lynk Global目前只有6顆低軌衛星，無法24小時覆蓋台灣，中華電近年也有測試，但認為手機直連衛星在台灣需求不高。

曾巧靈分析，美國行動通訊涵蓋較低，台灣相比之下，固網跟行動通訊服務涵蓋都很廣，「連玉山都有訊號」。衛星通訊對民眾來說可能還是嚐鮮概念，評估在台灣的應用可能還是扮演韌性網路的一環，偏向提供公共安全與緊急救難。