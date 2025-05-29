電信業整併？ 蔡明忠：公平會應與時俱進

@@@台灣大哥大@@@昨召開股東會，小股東拋出「台灣大與遠傳合併」議題，董事長蔡明忠表示，電信市場剩下三家業者，這是不是合適格局沒有人知道，但他話鋒一轉說，台灣經濟體這麼小，卻有嚴格的公平交易制度，「這對整體國家競爭力是否會有幫助，這是我經常思考的問題」。

台灣電信產業進入５Ｇ時代後，已經歷過一波整併，台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信都在去年完成，連同中華電信，國內市場剩下電信三雄。

蔡明忠說，三家電信業版圖要有劇烈的改變，機率並不高，但三家業者是否處於絕對競爭狀況值得討論，「我常常覺得台灣的公平交易法是抄美國的，但美國的經濟體規模比台灣大得多，小經濟體去採用大經濟體的制度，這對整體國家競爭力是否會有幫助，這是我經常思考的問題」。

他指出，公平會決策隱晦不明，像先前審議電信合併案的期限將至，到底要不要延期，業者、社會大眾不見得清楚公平會的決策，這與公司治理強調透明化的趨勢悖離。他建議公平會做法應該與時俱進，維持產業競爭力才是最高指導原則，此外，我國公平交易法多年都沒有檢討，也需要從整個國家競爭力角度去檢討，這樣的制度是否適合提升台灣國力，幫助台灣產業走向國際。

蔡明忠表示，電信市場若只剩兩家業者競爭，反而會更有效率，市場由三家業者變為兩家，無礙消費者權益保障；但若這個制度已經存在，三家業者要再變少，恐怕得花很大的力氣才能說服主管機關。

除了公平會，電信主管機關也一直把三家業者或市場三分之一當作天條，但台灣是小國經濟，「三分之一」本身是公平競爭，難道兩家業者就沒有競爭嗎？有時兩家殺起來，可能比三家殺的還要厲害。

富邦集團除電信受公平會及ＮＣＣ法規管，有線電視事業更受限三分之一市占上限。蔡明忠指出，「不僅是我們這個產業，每個產業都一樣，公平交易制度實施多年都沒有檢討，應從整個台灣、經濟效率及競爭力去檢討公平交易制度是否適合，製造業不受相關限制，但服務業要走出台灣，就會面臨『規模』夠不夠大的問題，值得大家思考」。

講到有線電視，蔡明忠笑稱自己有「一肚子苦水」，他說，「傳統有線電視一直衰退，我們想要轉型成為提供寬頻服務的網路公司，在技術上與電信業者無異，在產業法規上卻不同，應適時探討法規是否適合現在網路發達科技進步的時代」。

但他也苦笑說，「但我們現在面臨連ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）都無法運作的狀況，討論這些也沒意義。ＮＣＣ委員目前因為不足半數（七剩三），多數重大決議都無法討論」。