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工研院成立英國辦公室 深化台英產學研鏈結

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
工研院於倫敦舉行英國辦公室開幕典禮，啟動台英創新戰略樞紐，台英產官學研代表齊聚一堂，見證雙方合作新里程碑。圖／工研院提供
工研院於倫敦舉行英國辦公室開幕典禮，啟動台英創新戰略樞紐，台英產官學研代表齊聚一堂，見證雙方合作新里程碑。圖／工研院提供

面對全球產經局勢變化與供應鏈重組等挑戰，工研院擴大歐洲布局；廿八日在英國倫敦舉辦「工研院英國辦公室開幕典禮暨台英論壇」，逾百位英國產官學研代表共襄盛舉。工研院英國辦公室為其繼美國、日本、歐洲與東南亞後設立的第五個海外據點，象徵台英創新戰略樞紐正式啟動。工研院也與英國國家級創新引擎Catapult Network正式簽署策略合作意向書，深化雙方合作。

工研院董事長吳政忠說，台英多年來在科技、科學研究與產業創新等領域建立穩固的合作基礎，持續透過雙邊研發計畫與人才交流深化夥伴關係。英國長期在科學與創新領域處於領先地位，台灣憑藉強大技術實力與研發能量，成為全球價值鏈的關鍵推動者。工研院英國辦公室將是一個實質平台，作為知識交流、人才培育與共同創新的重要據點，串聯台英雙方優勢，加速創新成果商品化，為全球產業創造價值。

工研院院長劉文雄說，過去工研院就與英國Catapult密切交流，曾與CSA Catapult及ORE Catapult分別推動化合物半導體應用與離岸風電的合作。工研院與Catapult Network正式簽署策略合作意向書，雙方將在６Ｇ通訊、量子科技、淨零技術、生技醫療、人工智慧與智慧製造等戰略領域，發揮優勢互補，透過跨境人才交流、場域驗證與高階共同科研計畫，深化台英產學研鏈結，促進彼此在創新領域的長期合作，可望協助台灣產業提升競爭力，助力產業高值化、全球化。

英國 工研院 劉文雄

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