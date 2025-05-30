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聯發科搶雲端資料中心商機 2028年相關ASIC市場規模上看400億美元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。聯合報系資料照片
聯發科。聯合報系資料照片

聯發科（2454）昨（29）日召開股東會，董事長蔡明介表示，雲端資料中心是個重要的成長機會，希望從2026年到2028年，聯發科雲端特殊應用IC（ASIC）相關業務能逐年成為重要的成長引擎。

對於ASIC業務是否會成為支持聯發科成長的最新一隻腳，蔡明介指出，聯發科過去布局領域較偏向消費性、手機等邊緣裝置，但從邊緣到雲端，這幾年累積的設計能力、矽智財（IP）等，剛好看到資料中心的機會。雲端資料中心是個重要的成長機會，也有實際客戶接洽，具有未來性。

蔡明介引用市調機構數據指出，2028年全球雲端ASIC市場規模可能高達400億美元以上，希望聯發科從2026年到2028年，相關業務可逐年成為重要的成長引擎。

台北國際電腦展（COMPUTEX）剛落幕，聯發科執行長蔡力行擔綱其中一場主題演講，輝達執行長黃仁勳當時更現身站台，並強調兩家公司未來會再AI ASIC相關領域有合作。

蔡力行昨天出席聯發科股東會時說，在客製化晶片領域，聯發科透過SerDes IP、高階晶片設計能力、與供應鏈的緊密合作及具彈性的生意模式，專注於快速成長的AI資料中心市場機會，並展現下一世代資料中心AI晶片所需的先進共同封裝光學及224G SerDes等技術能力。

蔡力行先前在電腦展主題演講中，除了介紹自家多元的產品與技術實力，也特別提及與輝達之間合作的NVLink Fusion半客製化AI基礎設施架構，以及小型個人AI超級電腦。

輝達推出NVLink Fusion，讓客製化晶片藉此可與輝達的GPU串接，攜手合作夥伴一起幫助業界打造半客製化AI基礎設施架構，聯發科是首批採用的公司之一。

蔡力行強調，希望聯發科能提供結合輝達NVLink Fusion的ASIC晶片設計，「這是個令人興奮的新模式」，可提供客戶具差異化的方案，能夠是更低總擁有成本，以及使客戶更快提供市場所需產品。

【記者鐘惠玲／台北報導】聯發科執行長蔡力行昨（29）日於股東會上表示，無所不在的AI趨勢將持續推動市場機會，聯發科不論在邊緣運算或雲端運算，皆處於有利位置。

蔡力行指出，聯發科去年取得豐碩的營運成果，展現穩固的市場地位及優越的競爭力。

在手機方面，該公司去年保持領先的全球手機市占率，除了持續以技術優勢支持客戶在各個價格帶產品的需求外，更推出旗艦5G Agentic AI晶片天璣9400，推動傳統AI應用升級為具推理能力的Agentic AI應用。

蔡力行提到，採用天璣9400的旗艦手機在市場上廣獲好評，帶動去年聯發科旗艦晶片營收雙倍成長、貢獻超過20億美元營收。

蔡力行 聯發科 AI

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