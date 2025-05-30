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鴻海預告三年內 董總不同人
鴻海（2317）過去慣例由董事長兼任總經理，現任董座兼總經理劉揚偉昨（29）日預告，因應公司治理，未來三年會看到鴻海董事長與總經理由不同人擔任。
鴻海昨天的股東會上，有小股東提問，董事長與總經理是否應該是不同人？劉揚偉回應：「下一任董事任期，也就是接下來的三年將會發生（董總不同人）。」
劉揚偉強調，鴻海在一年多已經開始推動輪值CEO，未來會變成正式CEO，就是希望董事長跟總經理人選分立，且在未來三年內發生。
鴻海過去慣例由董事長兼任總經理，劉揚偉上任之後，去年4月起，推動輪值CEO制度，由各事業群總經理輪流擔任CEO，培養未來的鴻海集團接班人。去年首位輪值CEO為集團E事業群總經理林忠正，並已結束一年任期，今年3月31日，由集團中央園區長楊秋瑾接任第二任輪值CEO。
鴻海昨天股東會全面改選董事，董事長劉揚偉、董事劉憶如續任；新加入的成員包括訊芯-KY董事長蔣尚義和台大名譽教授暨台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞。獨立董事方面，黃清苑、王國城、劉連煜、陳玉敏續任，賦稅署前署長許慈美為新任獨董。
鴻海指出，最新一屆董事名單中，獨立董事維持過半，女性董事比率達到三分之一，董事會多元化進一步提升。每位候選人都具備非常專業而且多元的背景，涵蓋商務、經營、科技、法律與金融等領域，可以持續為公司與股東創造更多的價值。
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