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鴻海AI元年 營收再戰新高 透露電動車將成第三引擎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海29日舉行股東會。聯合報系資料照
鴻海29日舉行股東會。聯合報系資料照

鴻海（2317）昨（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，繼資通訊（ICT）與AI產品之後，電動車將是鴻海集團第三個成長引擎，看好今年是AI元年，AI伺服器是鴻海成長主軸，2025年營收一定會超過7兆元，再創新高。

展望未來三年，劉揚偉強調，鴻海會在ICT領域保持領先優勢，AI業持續成長，電動車事業繼續提升貢獻。

劉揚偉談話重點
劉揚偉談話重點

他說，鴻海2024年在全球電子代工市占率為44.2%，是業界龍頭，ICT產品每兩台就有一台是鴻海製造；AI伺服器市占率超過40%，也是全球之冠。鴻海的消費智能產品領域營收過去五年成長20%，雲端網路產品領域營收成長更高達60%。鴻海集團在ICT產業將繼保持領先優勢，客戶與產品組合也更加均衡。

在AI方面，鴻海將加速邊緣計算相關應用，持續發展有潛力商機，AI是第二個成長引擎，包括AI伺服器，三大智慧平台，AI基礎建設，都會帶來巨大營收貢獻。電動車產品陸續推出，客戶基礎擴大，市場能見度提升，為集團注入成長動能，為客戶與股東創造長期價值。

劉揚偉說，鴻海將跨入主權AI，在多國建立數據相關產業鏈，企業治理也導入AI，軟體平台則以生成式AI（GAI）為核心的三大應用平台，打通雲端到邊緣解決方案，包括智慧電動車，智慧製造與智慧城市，鴻海將成為製造服務平台供應商。

他透露，鴻海AI伺服器年營收可超過1兆元，成為AI主要企業，並以數位雙生的模式打造未來工廠，透過輝達平台建立虛擬工廠，模擬實際營運並調整產線，落實到實體工廠進行，數位雙生模式讓實體工廠規畫最佳機器設置地點與生產參數，提升建廠速度和營運效率。

鴻海股東會現場展示六、七部電動車，劉揚偉透露，最近有「非常令人振奮的進展」，與日本三菱汽車合作，顯示鴻海實力獲得傳統車廠認可，對達成目標更有信心，鴻海希望成為全球電動車前三大委託設計製造服務（CDMS）廠商，除了硬體之外，也參考軟體設計研發，打造創新的電動車生態系統。

他說，另一家日本車廠也談得差不多了，第三家、第四家客戶都在談。今年第4季會看到美國版的Model C。美國市場相對複雜，也要觀察關稅，才能決定車款推出的速度，但美國汽車市場很大，仍將積極推動。

鴻海 電動車 AI

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