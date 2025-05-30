聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳計劃賣8億美元自家股
申報資料顯示，輝達執行長黃仁勳今年計劃交易出售輝達價值逾8億美元的股票。只不過，他目前為止還沒出售半股。
根據美國證管會（SEC）28日揭露的輝達申報資料，黃仁勳3月20日依所謂「10b5-1」規則擬訂計畫，將出售輝達600萬股。只不過，黃仁勳這項計畫目前尚未售出任何輝達股票。
黃仁勳在他上次的計畫中也出售相同數量的股票，他在去年6月14日至9月13日間出售自家股票，總計獲得7.13億美元入袋，平均每股售價118.83美元。
由於輝達股價持續飆漲，因此他今年的計畫可望讓他收穫更豐。若根據輝達28日收盤價134.81美元，黃仁勳今年計劃出售的股票將價值8.09億美元。輝達29日早盤因財報佳而開高走高，一度上漲3.8%，站上140美元整數大關。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言