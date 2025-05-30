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輝達評估為陸開發「有趣」產品
輝達在中國大陸面臨的「麻煩」，成為28日財報會議關注焦點。輝達執行長黃仁勳表示，美國對輝達H20晶片銷往中國設限，形同切斷輝達能在中國競爭的少數管道之一。
黃仁勳並透露，輝達正評估能否為中國開發「有趣」產品，但目前尚未做出任何決定。
黃仁勳說，出口管制應強化美國平台，而非把全球半數AI人才拱手送給對手，黃仁勳說：「中國是全球數一數二大的人工智慧（AI）市場，也是在全球獲得成功的跳板。全球半數AI研究員常駐中國，拿下中國市場的平台將引領全球，但規模500億美元的中國市場如今形同對美國企業關上大門。」
黃仁勳認為，無論能否取得輝達晶片，中國技術都會繼續向前邁進，研究人員將使用華為等本土業者的晶片與技術。
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