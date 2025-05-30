輝達評估為陸開發「有趣」產品

針對台灣大董事長蔡明忠表示公平會做法應該與時俱進，並以維持產業競爭力為最高指導原則。公平會發言人辛志中表示，任何結合審查案都是很個案性，且每個產業市場結構也不一樣，不會是相同審查原則，他相信蔡董事長對公平會有相當期待，希望與時俱進，若有任何建議，公平會都願意傾聽。

2025-05-29 23:35