輝達上季財報佳、本季財測失色 黃仁勳：AI推理將爆炸成長

輝達執行長黃仁勳28日於財報會議上表示，看好AI推理需求將呈現爆炸式成長，可預見不遠的將來，需要數十兆瓦輝達AI基礎建設項目，輝達「正加足馬力、全力以赴，Blackwell平台晶片已全面投產」。法人看好，黃仁勳唱旺AI後市，有助鴻海、廣達等協力廠接單。

輝達28日公布上季財報優於華爾街預估，惟本季財測不如市場預期，主因美國限制H20晶片出口到中國市場，但輝達股價28日盤後仍上漲5%，29日早盤漲逾4%。

輝達財報會議重點

法人指出，輝達展望遜色，股價不跌反漲，反映市場解讀為「利空出盡」，伴隨黃仁勳高喊AI推理需求將呈現爆炸式成長，將催動伺服器代工廠需求引擎，點亮AI股，鴻海、廣達、緯創、緯穎等都將受惠。

黃仁勳認為，輝達營收與財測穩健，同時，AI運算市場仍將呈「指數級成長」，而且全球對輝達AI基礎設施的需求非常強勁。他在與分析師的會議中表示：「現在每個國家都將AI視為下一次工業革命的核心，一種能產出智慧，並為各國經濟提供必要基礎設施的新產業。」

輝達截至4月27日止的會計年度第1季（上季）營收年增69%、達441億美元，高於市場平均預期的433億美元；淨利年增26%、達188億美元，每股盈餘76美分，若剔除特定項目後每股盈餘96美分。輝達上季毛利率為61%，若不計認列與中國市場相關的費用，毛利率為71.3%。

輝達預期，本季營收約450億美元，低於LSEG預估的459億美元。輝達說明，本季營收財測原本可再高出約80億美元，卻受到美國近期限制H20晶片出口到中國影響。

美國政府4月中旬通知輝達，若要對中國出口先前獲准的H20晶片，必須先取得出口許可。輝達表示，這引發H20晶片庫存過剩而產生45億美元費用，如果該晶片沒有受到限制，該公司上季將多出25億美元銷售額。

以各業務來看，輝達上季資料中心部門（含AI晶片和相關零件）營收年增73%、達391億美元，在整體營收占比達到88%。輝達表示，大型雲端供應商客戶貢獻資料中心部門的近半營收，還有50億美元的銷售額來自網路產品。

遊戲部門（包括用於玩3D遊戲的晶片）上季營收年增42%，達到38億美元。輝達仍將供應新款任天堂Switch 2遊戲機的核心處理器。另外，汽車和機器人部門營收成長72%，達5.67億美元，主要是自駕車晶片和軟體的銷售。

黃仁勳說，「AI正經歷一種指數級成長，尤其是在推論方面的AI已有突破性進展。人們過去擔心AI會出現幻覺問題，或者質疑它是否真的能解決問題。但我認為，現在很多人都已經跨越了那道障礙，開始意識到具備代理行為的AI和具有推論能力的AI，是多麼地強大與有效」。