川普關稅被擋…PC品牌、代工廠 鬆口大氣
美國總統川普對等關稅政策遭法院裁定違法，尤其對北京高關稅恐受阻，高度仰賴「中國製造」的宏碁（2353）、華碩、鴻海、廣達、仁寶、緯創、緯穎等PC品牌與代工廠鬆口氣；但機械業者認為，關稅政策愈拖愈久，市場觀望氣氛濃，反而不利後市。
台灣機械公會理事長莊大立昨（29）日表示，樂見美國法院裁定，但也坦言川普恐不會善罷甘休，產業界擔心關稅政策愈拖愈久，反而不利後市，川普已提上訴，對等關稅是否就此喊停「還很難說」，市場觀望氣氛濃厚，客戶下單也都「停看聽」，對機械設備及工具機產業確實造成極大衝擊。
鴻海董事長劉揚偉昨日並未回應。鴻海目前在大陸的主要生產重鎮包括鄭州、深圳與成都等，並為大客戶蘋果生產iPhone、MacBoook、iPad系列、AirPods等產品。
法人預估，鴻海75%產能在大陸，一旦美國取消關稅，鴻海受惠最大。受相關消息激勵，鴻海昨天股價勁揚4元或2.63%，收156元，收復所有短天期均線，三大法人昨天買超3,000多張。其他PC品牌廠與代工廠昨日股價也全面勁揚，仁寶上漲超過3.4%，華碩、廣達、緯創、英業達、神達及佳世達均收紅。
仁寶董事長陳瑞聰昨天指出，美國國際貿易法院最新裁定，為市場投下更大變數，近來市場變數變化幅度之大，有時超乎想像，關稅後續發展仍未知，只能繃緊神經，啟動相對應策略。
緯穎董事長洪麗寗昨天則說，美國關稅政策變化並非企業能掌控，只能做好萬全準備，靜待後續發展，緯穎已有多套劇本因應局勢變化，但不會因此停止美國生產布局，早在沒有關稅議題前，內部就不斷自問是否應赴美設廠，關稅事件加深投資美國產能的必要性，目的在於提升生產靈活度。
筆電品牌廠華碩、宏碁及代工廠和碩昨日都未回應此議題。另一家代工大廠佳世達董事長陳其宏昨天分析，關稅一日數變、變來變去很難臆測，演變至今，就算法官決議，川普還是上訴。不過佳世達已沙盤推演，現在變數仍多，就靜觀其變。
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