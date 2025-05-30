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台灣大獲生物多樣性大獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大「AI Ocean海洋數據中心」榮獲生物多樣性國際永續大獎。從全球24件作品中脫穎而出，連兩年展現永續科技實力。台灣大哥大／提供
台灣大哥大「AI Ocean海洋數據中心」榮獲生物多樣性國際永續大獎。從全球24件作品中脫穎而出，連兩年展現永續科技實力。台灣大哥大／提供

「2025全球AI賦能永續高峰會」昨（29）日落幕，壓軸獎項「數位永續影響力獎」表彰全球ICT產業中具高度永續影響力的創新行動，台灣大哥大（3045）「AI Ocean 海洋數據中心」在全球24件專案中脫穎而出，榮獲「生物多樣性獎」（Biodiversity Award）。

台灣大此次獲獎，凸顯台灣本土AI技術於生態保育與永續實踐領域的國際競爭力。這是台灣大繼2024年共享充電服務「MyCharge」奪得智慧城市獎後，連續第二年榮獲該國際永續大獎，展現以數位科技推動永續轉型的實質成果與全球影響力。

「2025全球AI賦能永續高峰會」（AI with Purpose Global Summit Taipei 2025）由台灣大、全球永續賦能倡議組織（GeSI）與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同主辦，28、29日為期兩天的高峰會，吸引近千位業界專家實體與線上共襄盛舉，以AI賦能永續發展、數位基礎設施規模化、建立全球治理平台三大主題為核心，為台灣產業與全球AI及資通訊（ICT）生態圈注入新動能。

高峰會第二天聚焦「數位基礎設施規模化」與「建立全球治理平台」兩大核心主題，昨日並頒發「數位永續影響力獎」（Digital with Purpose Awards），由國際永續發展智庫—德國伍珀塔爾研究院（Wuppertal Institute）擔任技術評選單位，從生物多樣性、教育、氣候、智慧城市與健康福祉五大類別中遴選具代表性的專案。

台灣大「AI Ocean 海洋數據中心」打造繁體中文區首個整合海洋物種知識庫，號召逾9,000名民眾上傳逾1.9萬筆影像，協助AI系統辨識150多種台灣常見海洋物種，並累積超過50萬字元知識訓練資料。因結合AI圖像辨識、公民參與及本地知識應用，並具規模擴展與政策支持潛力，最終獲選為生物多樣性獎得主，評審團高度肯定專案於「以數位轉型實現永續價值」上的具體貢獻。

台灣大永續品牌公關副總劉麗惠表示，「數位永續影響力獎」不只是對科技創新的肯定，更彰顯企業以數位力量推動永續轉型的價值。台灣大自2020年響應GeSI提出的「數位永續影響力倡議」（DWP），並自2023年擔任DWP發展會議副主委，持續以實際行動落實「科技應為人與地球創造正向影響」的承諾。

劉麗惠指出，台灣大「AI Ocean海洋數據中心」獲得生物多樣性獎項，是台灣大將在地知識、AI技術與公民參與整合落地的成果，也象徵台灣在數位與永續融合的國際對話中，具備貢獻價值觀與創新解方的實力。

未來，台灣大將持續攜手國內外夥伴，共同為全球淨零與生態永續目標注入新動能。

生態保育 台灣大哥大 AI

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