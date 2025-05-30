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機器人新競局／宇樹 銷售市占上看七成

經濟日報／ 記者王郁倫／專題報導

宇樹科技因開發2025年春晚紅棉襖的舞蹈機器人而名噪一時，是中國大陸人形機器人龍頭企業，也是接單銷售最積極的中國新創，號稱全球銷售機器人市占率六至七成。

宇樹已具開發出行走能力相對穩定，會打功夫的機器人，宇樹的機器狗也曾在2023年杭州亞運擔任導盲犬，負責撿標槍跟鐵餅，但核心技術（如自主規劃、AI應用）仍待提升，由於持續投入研發，目前已經經歷多次融資，完成2024年融資後，宇樹估值已達人民幣200億元。

宇樹機器人成立於2016年，最初專注於四足機器狗開發，近年才進入人形機器人領域，但憑藉在機器狗累積的操控能力，人形機器人也已商業化，可對外販售，狗的售價人民幣9.9萬元，定位在消費市場，開放二次開發。

宇樹創辦人王興興曾在無人機龍頭大疆工作兩個月，就辭職創立宇樹，外界認為宇樹的產品設計有向波士頓動力「致敬」的意味，王興興也表示波士頓動力創辦人是他的偶像，增添東西方較勁意味。

波士頓 機器狗 人形機器人

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