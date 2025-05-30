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機器人新競局／東西方技術 各有強項

經濟日報／ 記者王郁倫／專題報導

中國跟美國正積極追求機器人領導權地位，但兩國起跑條件不同，側重研發型態迥異，中國以硬體研發，肢體行動控制發展為重心，可說側重小腦類功能研發，美國則擅長AI模型及機器學習，以場域應用情境方案為研發重點，偏向「大腦」研發。

2025年央視春晚節目，宇樹機器人大跳「秧BOT舞」，其拋轉手帕動作俐落，引發全球震撼，市場一度驚艷於中國新創在手部控制上已超越美國，但事後報導消息指出，這次是透過拉線方式完成精準拋接，機器人下台需攙扶畫面也引發爭議。

DIGITIMES分析師白心瀞指出，目前人形機器人技術發展都還在「導入」跟「測試」等早期階段，美國企業普遍專注於高階技術，例如AI控制、語音互動與自動規劃能力；中國企業則更注重機械結構與硬體生產，以提供價格低廉但機構穩定的產品，透過價格策略企圖壓倒美國對手。

中國新創一年以來頻繁流出自研機器人影片，包括打中國功夫或山坡奔跑，白心瀞指出，中國大陸多數機器人的行動仍須事先編程，「即時感知並自動調整功能尚未大量商業化」，且缺乏成熟的AI自主學習、環境感知與人機交互技術，加上「國際市場信任度低」，機器人用於哪些應用場景仍須觀察。

一位產業分析師補充，中國新創頻釋出機器人影片，不過鏡頭後面的實際狀況不得而知，不排除畫面剪接，多數應用以展場導覽為主，應用場景仍在初步探索期。

隨中國政府大力扶植，中國工信部調查報告顯示在地已建立人形機器人增量式編碼器、諧波減速器、無框力矩電機、行星減速器及視訊傳感器等關鍵零件供應鏈，但也坦言，現階段「質量」是產業最待提升處。

相較之下，美國參與新創多集中於「Humanoid Brain」區塊如半導體、基礎模型（如NVIDIA 的Project Gr00t）、AI軟體與模擬工具等「大腦」研發。

儘管特斯拉是少數在美公開開發人形機器人的整合廠商，但美國企業在「開發完整機器人」的實際參與度相對較低，除NVIDIA與特斯拉，美國在「完整機體研發與製造」相對缺席。

美國 特斯拉 人形機器人

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