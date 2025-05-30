機器人新競局／機器人戰爭 美中產業鏈大爭霸

2025是人形機器人量產元年，美、中取代日、德兩大工業機器人大國，率先量產，人形機器人已成為先進國家重要勞動力解方，也是未來工業革命主角，本報特製作專題，看看美中在機器人賽道上如何爭霸，找出台鏈最有利的位置。

NVIDIA創辦人黃仁勳從去年起，每場關鍵演說都與人形機器人大軍同台；特斯拉創辦人馬斯克更在今年3月全員大會中預告Optimus會是全世界最出色的機器人；中國新創公司則在地球另一頭忙於量產，「人類與機器人共同生活」的未來世界，正值黎明時刻。

美國銀行預估，人形機器人市場正高速成長，2030年有望達到100萬台，將具備通用人工智慧，2060年，全球將有高達30億台人形機器人。

黃仁勳力挺 新時代來臨

在這龐大市場中，摩根士丹利最新《The Humanoid 100》報告點名全球100家人形機器人企業跑得最快，其中投入人形機器人研發的公司中56%是中國企業，而投入組裝的業者，77%是亞洲公司，其中45%是中國企業，非中國的亞洲企業僅占少數。

2024年是人形機器人元年，2025年將邁入「量產」元年，並由美國跟中國兩強獨領風騷。

NVIDIA創辦人黃仁勳2024年GTC大會偕九具人形機器人登台，揭開人形機器人序幕，當時其中僅一家中國大陸新創；時至2025年CES，機器人大軍驟增至14具，新面孔多是中國大陸新創，家數與美國平起平坐，讓外界意識到目前雖由美國引領全球人形機器人發展，中國勢力已不容小覷。

機器人控制器供應商研華（2395）一年來接到來自美、中兩國機器人公司訂單，各分別超過十家，這些人形機器人新創期望將一至三張、甚至更多控制卡塞進機器人體內，以精細的控制手部或軀幹動作，研華觀察這些機器人新創2024年原型機研發完成後，2025年進入改版「規格升級」階段，為量產做準備，而台廠就是美、中量產階段合作對象。

「全球目前有超過130~150家人形機器人公司，中國就有近百家。」創博總經理沈倩怡指出。創博是新漢集團旗下人形機器人控制器業者，客戶有達明機器人等多家客戶，沈倩怡指出，歐美相繼推動機器人ISO10218國際安全規範，要求機器人即便摔倒也有安全機制，不傷害人類，「安全」已是目前人形機器人新創努力的第一目標，不過目前中國尚未有類似法規。

相關應用增 市場將起飛

集邦科技拓墣產業研究院總監謝雨珊指出，中國政府2021年提出「十四五」政策定調發展機器人產業，透過「智慧製造」與「機器人創新發展」等政策，大力扶持機器人產業，加上應用場景多元，有龐大汽車製造與電池產能優勢，使中國機器人產業飛快成長，不僅是全球機器人最大買家，也是最大生產開發國。

根據統計，2023年全球工業機器人（非人形）仍在服役的總數首度突破400萬台，全球每銷售兩台工業機器人，就有一台賣往中國，顯示市場需求大，加上台灣30年前西進在當地培養一批機構件專才，都使人形機器人產業鏈在天時地利下快速發展。

美國有特斯拉與波士頓動力等科技大廠領隊，中國也養出龐大人形機器人產業鏈，美中正快速向前領跑，狠甩傳統「四大機器人」家族：ABB、庫卡、發那科和安川電機，後者由日本跟德國主導，隨人形機器人應用加速推展，機器人強國名字正被重寫。