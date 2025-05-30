機器人新競局／特斯拉 招工程師拚量產
美國超級創業家馬斯克創辦特斯拉，研發重心已經從電動車轉向人形機器人，他更讚人形機器人將是人類史上最重要的科技產品之一，其自研Optimus 2預計2026年上市，2025年特斯拉在矽谷積極招聘工程師為年底量產做準備。
馬斯克預告若一切順利，今年底目標產量上萬台，2026年產能目標是今年十倍，終極目標是年產能100萬台。而定價是特斯拉最受矚目處，馬斯克預估，最終消費者售價為2萬美元，也就是60~70萬元一具，目標是家家戶戶都負擔得起，該價位也成為西方新創努力目標，但外資判斷該價位跟現在實際開發生產成本仍有六至七成差距。
Optimus 2開發過程最特別是其手部的動作仿真人性，特斯拉讓機器人手部具備22個自由度，並在手腕增加三個自由度，使Optimus 2手更趨近於人手可抓取捏合跟旋轉，為實現未來家居與工業任務提高更多彈性。目前Optimus 2已在特斯拉自有工廠中工作進行測試。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言