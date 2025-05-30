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機器人新競局／特斯拉 招工程師拚量產

經濟日報／ 記者王郁倫／專題報導

美國超級創業家馬斯克創辦特斯拉，研發重心已經從電動車轉向人形機器人，他更讚人形機器人將是人類史上最重要的科技產品之一，其自研Optimus 2預計2026年上市，2025年特斯拉在矽谷積極招聘工程師為年底量產做準備。

馬斯克預告若一切順利，今年底目標產量上萬台，2026年產能目標是今年十倍，終極目標是年產能100萬台。而定價是特斯拉最受矚目處，馬斯克預估，最終消費者售價為2萬美元，也就是60~70萬元一具，目標是家家戶戶都負擔得起，該價位也成為西方新創努力目標，但外資判斷該價位跟現在實際開發生產成本仍有六至七成差距。

Optimus 2開發過程最特別是其手部的動作仿真人性，特斯拉讓機器人手部具備22個自由度，並在手腕增加三個自由度，使Optimus 2手更趨近於人手可抓取捏合跟旋轉，為實現未來家居與工業任務提高更多彈性。目前Optimus 2已在特斯拉自有工廠中工作進行測試。

馬斯克 特斯拉 人形機器人

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