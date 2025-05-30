機器人新競局／陸搶先機 專利申請稱冠
先進科技的專利布局一向是歐美領先亞洲，但中國在人形機器人市場打破先機，人形機器人專利申請數量居各國之冠，過去五年專利數量的申請高達5,688件，遙遙領先美國。美國排名第二，但僅1,483件，是中國的四分之一。
對於中國的專利狠甩美國，拓墣總監謝雨珊分析，其優勢來自於政府獎勵支持、在地市場內需量龐大，供應鏈完善以及本土創業公司的快速發展。分析師指出，專利數量足以凸顯中國大陸的企圖心，但「可用專利數」更重要，不宜單從申請量判定中國人形機器人發展比美國快。
摩根士丹利統計在美申請專利數，數量最多的第一名是波士頓動力，第二名是中國優必選科技，第三名是加拿大新創Sanctuary AI，第四名為日商索尼，特別是前十名中僅一家中國企業，日企占四家，國際化程度超越中國大陸。
另外，台灣在美相關專利申請數量192件排名第七，主要申請者為台達電（2308）、鴻海、上銀科技等，值得注意的是，摩根士丹利點名機器人百強企業中，台灣上榜四家企業為：台積電、鴻海、和大、上銀。
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