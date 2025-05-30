快訊

端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

機器人新競局／陸搶先機 專利申請稱冠

經濟日報／ 記者王郁倫／專題報導
先進科技的專利布局一向是歐美領先亞洲，但中國在人形機器人市場打破先機，人形機器人專利申請數量居各國之冠。（取材自X平台）
先進科技的專利布局一向是歐美領先亞洲，但中國在人形機器人市場打破先機，人形機器人專利申請數量居各國之冠。（取材自X平台）

先進科技的專利布局一向是歐美領先亞洲，但中國在人形機器人市場打破先機，人形機器人專利申請數量居各國之冠，過去五年專利數量的申請高達5,688件，遙遙領先美國。美國排名第二，但僅1,483件，是中國的四分之一。

對於中國的專利狠甩美國，拓墣總監謝雨珊分析，其優勢來自於政府獎勵支持、在地市場內需量龐大，供應鏈完善以及本土創業公司的快速發展。分析師指出，專利數量足以凸顯中國大陸的企圖心，但「可用專利數」更重要，不宜單從申請量判定中國人形機器人發展比美國快。

摩根士丹利統計在美申請專利數，數量最多的第一名是波士頓動力，第二名是中國優必選科技，第三名是加拿大新創Sanctuary AI，第四名為日商索尼，特別是前十名中僅一家中國企業，日企占四家，國際化程度超越中國大陸。

另外，台灣在美相關專利申請數量192件排名第七，主要申請者為台達電（2308）、鴻海、上銀科技等，值得注意的是，摩根士丹利點名機器人百強企業中，台灣上榜四家企業為：台積電、鴻海、和大、上銀。

美國 專利 人形機器人

延伸閱讀

鴻海董座劉揚偉：AI與EV成為未來三年兩大成長引擎

鴻海股東會／董事長與總經理將由不同人擔任？劉揚偉：未來三年將發生

董座劉揚偉喊今年營收必破7兆元 鴻海率這些集團股上漲

鴻海股東會／董座劉揚偉親曝 與黃仁勳合作契機

相關新聞

電信業整併？ 蔡明忠：公平會應與時俱進

台灣大哥大昨召開股東會，小股東拋出「台灣大與遠傳合併」議題，董事長蔡明忠表示，電信市場剩下三家業者，這是不是合適格局沒有...

公平會：市場結構不同 審查判斷也不同

針對台灣大董事長蔡明忠表示公平會做法應該與時俱進，並以維持產業競爭力為最高指導原則。公平會發言人辛志中表示，任何結合審查案都是很個案性，且每個產業市場結構也不一樣，不會是相同審查原則，他相信蔡董事長對公平會有相當期待，希望與時俱進，若有任何建議，公平會都願意傾聽。

輝達上季財報佳、本季財測失色 黃仁勳：AI推理將爆炸成長

輝達執行長黃仁勳28日於財報會議上表示，看好AI推理需求將呈現爆炸式成長，可預見不遠的將來，需要數十兆瓦輝達AI基礎建設...

機器人新競局／機器人戰爭 美中產業鏈大爭霸

2025是人形機器人量產元年，美、中取代日、德兩大工業機器人大國，率先量產，人形機器人已成為先進國家重要勞動力解方，也是...

機器人新競局／陸搶先機 專利申請稱冠

先進科技的專利布局一向是歐美領先亞洲，但中國在人形機器人市場打破先機，人形機器人專利申請數量居各國之冠，過去五年專利數量...

機器人新競局／東西方技術 各有強項

中國跟美國正積極追求機器人領導權地位，但兩國起跑條件不同，側重研發型態迥異，中國以硬體研發，肢體行動控制發展為重心，可說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。