鴻海董座劉揚偉：AI與EV成為未來三年兩大成長引擎

鴻海今日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，「今年是鴻海的AI元年，AI伺服器將是成長主軸。展望未來三年，在ICT領域，公司預期將呈現穩健的表現，繼續保持領先優勢。AI是鴻海的第二個成長引擎、第三個成長引擎就是電動車。」

今日劉揚偉特別在股東會上感謝股東及經營團隊的支持，他並分享過去五年營運成果，強調儘管全球政經情勢充滿挑戰，2024年營收仍來到6.86兆元、淨利1527億元，兩項數據都創下歷史新高，五年來也各自成長28%與33%，他也感謝所有股東支持，讓集團市值成長138%。

劉揚偉說，在市場地位方面，鴻海2024年以44.2%市占率，穩居全球電子代工第一。AI伺服器市占率則超過40%，位居全球之冠。其中，消費智能產品領域營收在過去五年成長20%、雲端網路產品領域營收成長更高達60%。他認為，這些成果都是鴻海持續創新、高效執行、客戶滿意的最佳證明，在營收成長的同時，客戶與產品組合也更加均衡。

劉揚偉並表示，為了抓緊前瞻技術，扎根未來成長動能，鴻海研究院過去三年以來，專利獲證已達35件，還有63件正在申請中；同時發表於期刊之論文多達234件，對外累積參與128場研討會，這些鴻海研究院的成果也厚實集團的研發量能與展望。

此外，作為鴻海營運的雙E方程式「永續經營=EPS+ESG」中重要的一環，劉揚偉預告，公司已著手規劃下一個五年的永續計畫，經營團隊會參考全球最佳典範作法，以及利害關係人的期待，訂定出符合全球永續發展趨勢的目標。

股東會上，劉揚偉也向股東強調，鴻海將轉型為「科技製造平台服務公司」，從製造的鴻海變成科技的鴻海。

最新一屆鴻海董事名單，其中獨立董事維持過半，女性董事比例達三分之一，董事會多元化進一步提升，有董事長劉揚偉、董事劉憶如續任外，並有前台積電共同營運長、現任訊芯科技董事長蔣尚義，前國立台灣大學代理校長、現任台大名譽教授、台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞為本屆董事成員新面孔。

獨立董事名單方面，黃清苑、王國城、劉連煜、陳玉敏持續擔任鴻海獨立董事外；曾任台銀證券董事長、賦稅署署長，現任東吳大學商學院客座教授許慈美，也獲選新任鴻海本屆獨立董事。