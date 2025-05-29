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157萬股東看過來！鴻海51周年 夏普同歡慶家電51折起

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
擴大股東福利，鴻海51周年，台灣夏普同歡慶，提供家電51折起。夏普／提供
擴大股東福利，鴻海51周年，台灣夏普同歡慶，提供家電51折起。夏普／提供

為慶祝鴻海（2317）集團邁入第51周年，台灣夏普盛大舉辦「無限創新 永續未來 鴻海51 x 夏普同慶」股東購物節活動，誠摯邀請鴻海及旗下9家企業約157萬名股東共襄盛舉。活動自2025年5月29日上午9點起至8月31日深夜23:59止，股東只需於專屬「股東福利網」（https://reurl.cc/bWbp3o）完成登入認證，即可尊享年度最強家電優惠與多重好禮。

今年度的股東購物節是夏普可購樂與鴻海第四度攜手舉辦，更首度由「股東福利網」登入認證，確保專屬優惠真正回饋給所有股東。鴻海集團更廣邀樺漢科技、廣宇科技、訊芯科技、康聯生醫、乙盛精密工業、京鼎精密科技、GIS - 業成集團、鴻準精密、等9家企業共同參與，涵蓋美食、旅遊、家電等多元優惠，讓股東盡享年度最大回饋，誠摯邀請所有股東把握年度最強檔期，享受尊榮禮遇與豐富好康！

本次購物節採全封閉式賣場，僅限通過「股東福利網」身份驗證的股東參與。股東需輸入姓名及身分證10碼、email完成認證，領取專屬股東福利卡後方可登入，確保優惠專屬於真正的股東。由於賣場封閉，合作廠商得以祭出市場最優惠價格，回饋長期支持的股東夥伴。

為回饋股東的熱情支持，夏普可購樂特別推出「每日打卡送好禮」活動。只要股東天天上夏普可購樂官網簽到，並加入夏普可購樂Line好友，前100名集滿51天打卡紀錄的股東，即可獲得市價$2,190的夏普DC變頻電風扇PJ-E14GE一台。此外，活動期間還推出鴻海特色小物8折優惠，人氣Model T鴻海電動巴士收納盒、品牌LOGO悠遊卡、保溫瓶、環保帆布袋等精美紀念品，讓股東在支持企業的同時，也能收藏鴻海專屬好物，留下美好回憶。

今年夏普推出股東專屬家電優惠，精選商品最低51折起，包含福利品專區、家電69折、新品8折等多重折扣。多款甫於台灣夏普5/21新品發表會才正式亮相的全新商品陸續因應上市時間開放預購，包括《沁風夾》離子造型夾、AQUOS QLED 夏普量子臻原色顯示器98吋、變頻三門/二門冰箱、《森呼吸》自動除菌離子 3D 清淨循環扇、Purefit美學除濕機、烘布郎 熱泵乾衣機 Heat Pump、無孔槽自動投劑變頻洗衣機13KG等，讓股東享受科技生活的美好。

鴻海 股東 夏普

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