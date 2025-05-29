AI 帶旺半導體 KPMG調查：近九成企業預期明年營收成長

面對地緣政治、供應鏈脆弱與人才短缺等挑戰，全球半導體產業仍展現強勁韌性。KPMG於29日發布《2025全球半導體產業大調查》指出，高達86%企業預期未來一年營收將成長，63%計畫擴大資本支出，顯示產業對未來抱持高度信心。技術創新與AI應用持續推升產業成長，企業也積極調整策略、因應外部風險。

《2025全球半導體產業大調查》訪問全球156位半導體高階主管，顯示儘管面臨全球經濟與政策不確定性，業者仍持續投資未來布局，其中47%已申請政府補助資金，顯示全球正掀起半導體設廠與擴產潮。KPMG會計師鄭安志指出，半導體涵蓋AI、車用電子與國防等關鍵應用，企業應強化供應鏈韌性、擴大在地化布局並提高人才培養與產能效率。

台灣雖在半導體產能與技術上領先全球，但也因此面臨高度地緣政治風險。調查指出，有60%的受訪者對台灣在全球供應鏈中的集中性表達憂慮，並有63%認為「關稅與貿易限制」將是未來兩年的重大挑戰。企業多已規劃透過價格調整、材料控管與彈性供應鏈管理，降低風險衝擊。

AI應用橫跨醫療、零售、金融與製造等產業，成為推動半導體需求的主力。報告指出，生成式AI在整體AI支出中占比逐年攀升，2028年預估達32%，年均成長率近30%。相較之下，過去兩年備受矚目的電動車，則首度跌出前三大成長應用，顯示產業重心正在轉移。

「人才風險」已連三年列為首要挑戰，企業普遍透過投資訓練、技術提升與個人化職涯發展計畫應對，例如鴻海（2317）導入虛實整合學習平台並結合生成式AI，強化員工技能與競爭力，各地企業策略亦有所差異：美國重視薪酬與彈性、歐洲著眼員工留任、亞太則聚焦產學合作與人才供應鏈的建立。面對全球搶才浪潮，企業需建構靈活多元的人才發展機制，方能在競爭中脫穎而出。