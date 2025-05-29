精測總座黃水可：美台AI應用檢測訂單同增 營運逐季走高可期

半導體測試介面領導廠精測今日舉行股東會，總經理黃水可在會後受訪時表示，AI從雲端應用往邊緣端擴散，帶給精測今年營運動能超乎預期，尤其美台客戶今年在板卡、垂直探針卡，基至包括探針頭等整體解決方案，訂單都優於預期，比一個多月前還要樂觀，讓精測產能稼動率不斷拉升，營收可望逐季創高，在今年第4季達到高峰。

至於獲利表現，匯率波動是主要變數，不過由於公司採取自然避險及大幅降低美元部位，儘量減低匯率波動造成匯兌損失，估計整體獲利提升將抵銷匯率帶來負面影響，仍會有不錯表現。

黃水可表示，AI 高速傳輸與複雜製程驅動新一波成長，公司並開始提前布局明年布設計與驗證案。他說，第3季的工程驗證已經在進行，第4季也已進入設計階段，有些甚至已是2026年的專案。由於客戶對AI與HPC的需求愈來愈高，公司近年大量投入智慧製造與智慧設計的轉型，產品結構轉型已經開始收穫。

他補充，精測原本即採自有工廠（All In House）營運模式，因此能快速導入AI輔助的設計與模擬，研發進度可望進一步領先市場。「像我們現在已經展開下一代SerDes 220G的探針卡技術研究，這些都需要提前一年以上準備。

精測副總暨財務長許憶萍指出，台幣升值對很多電子業獲利都有負面影響，不過精測透過採購原物料儘量支付美元的自然避險方式，降低台幣升值對公司的不利影響。她分析，台幣每升值1元，對公司毛利率影響數約2點百分點，因公司多數是高階產品，影響毛利率其實有限，只是公司營運均採美元計價，面對台幣預估到年底處於升值的趨勢，此時就是一收到美元就立刻轉換強勢貨幣，避開美元貶值風險。

不過，她坦承第2季因台幣升值幅度頗大，獲利還是會被一部分匯兌損失抵銷。若排除匯率因素，預估今年獲利應會有不錯表現。

對於是否會將台幣升值增加的成本轉嫁至報價，黃水可表示精測大多數產品都是客製化，這部分心須與客戶溝通，從訂單動能比預期強勁來看，預料客戶會接受精測的報價。

黃水可表示，精測的高階測試介面，主要應智慧型手機應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、射頻（RF）及電源管理晶片（PMIC）等應用，其中在ASIC領域，已接獲美台重要AI晶片客戶訂單，也切入美系記憶體大廠固態硬碟（SSD）控制晶片測試應用，其中來自美系客戶占比竄升，營收占比有機會逾五成。