快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

精測總座黃水可：美台AI應用檢測訂單同增 營運逐季走高可期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測今年歡度成立20周年，總經理黃水可期許下個20年不斷創高峰。記者簡永祥／攝影
精測今年歡度成立20周年，總經理黃水可期許下個20年不斷創高峰。記者簡永祥／攝影

半導體測試介面領導廠精測今日舉行股東會，總經理黃水可在會後受訪時表示，AI從雲端應用往邊緣端擴散，帶給精測今年營運動能超乎預期，尤其美台客戶今年在板卡、垂直探針卡，基至包括探針頭等整體解決方案，訂單都優於預期，比一個多月前還要樂觀，讓精測產能稼動率不斷拉升，營收可望逐季創高，在今年第4季達到高峰。

至於獲利表現，匯率波動是主要變數，不過由於公司採取自然避險及大幅降低美元部位，儘量減低匯率波動造成匯兌損失，估計整體獲利提升將抵銷匯率帶來負面影響，仍會有不錯表現。

黃水可表示，AI 高速傳輸與複雜製程驅動新一波成長，公司並開始提前布局明年布設計與驗證案。他說，第3季的工程驗證已經在進行，第4季也已進入設計階段，有些甚至已是2026年的專案。由於客戶對AI與HPC的需求愈來愈高，公司近年大量投入智慧製造與智慧設計的轉型，產品結構轉型已經開始收穫。

他補充，精測原本即採自有工廠（All In House）營運模式，因此能快速導入AI輔助的設計與模擬，研發進度可望進一步領先市場。「像我們現在已經展開下一代SerDes 220G的探針卡技術研究，這些都需要提前一年以上準備。

精測副總暨財務長許憶萍指出，台幣升值對很多電子業獲利都有負面影響，不過精測透過採購原物料儘量支付美元的自然避險方式，降低台幣升值對公司的不利影響。她分析，台幣每升值1元，對公司毛利率影響數約2點百分點，因公司多數是高階產品，影響毛利率其實有限，只是公司營運均採美元計價，面對台幣預估到年底處於升值的趨勢，此時就是一收到美元就立刻轉換強勢貨幣，避開美元貶值風險。

不過，她坦承第2季因台幣升值幅度頗大，獲利還是會被一部分匯兌損失抵銷。若排除匯率因素，預估今年獲利應會有不錯表現。

對於是否會將台幣升值增加的成本轉嫁至報價，黃水可表示精測大多數產品都是客製化，這部分心須與客戶溝通，從訂單動能比預期強勁來看，預料客戶會接受精測的報價。

黃水可表示，精測的高階測試介面，主要應智慧型手機應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、射頻（RF）及電源管理晶片（PMIC）等應用，其中在ASIC領域，已接獲美台重要AI晶片客戶訂單，也切入美系記憶體大廠固態硬碟（SSD）控制晶片測試應用，其中來自美系客戶占比竄升，營收占比有機會逾五成。

精測 台幣 AI

延伸閱讀

《光與影：33號遠征隊》介面致敬《女神異聞錄5》？總監：尚未完全汲取優點

旺矽、精測 聚焦長天期

穎崴今年營收拚新高 看好AI 、高速運算晶片測試商機

台灣高速運算成就被看見 圖靈獎得主盛讚

相關新聞

無懼貨幣政策、關稅變數 劉揚偉宣示：鴻海今年營收必破7兆

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉坦言，2025年有很多變數，包括關稅、匯率、地緣政治，以及全球貨幣政策的變動，但...

掌握主權AI＋生成式AI大勢 劉揚偉：鴻海將成「製造平台服務提供者」

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉繫上條紋領帶、身著黑西裝親自主持，他今日指出，鴻海將來不只是一個製造服務者，還會...

台灣大蔡明忠暗指公平會阻合併？公平會回應了

台灣大今天舉行股東會，有股東提議台灣大併遠傳，台灣大董事長蔡明忠認為公平制度是很大阻力，直言公平會「1/3市占」當作影響...

鴻海股東會／董事長與總經理將由不同人擔任？劉揚偉：未來三年將發生

鴻海（2317）29日舉行股東會，針對股東提問，因應公司治理，董事長與總經理應該分開，由不同的人擔任？鴻海董事長暨總經理...

仁寶董座陳瑞聰上任周年！領軍拚AI如今逆轉勝 三關鍵布局一次看

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。對此，仁寶過去在AI伺服器領域...

157萬股東看過來！鴻海51周年 夏普同歡慶家電51折起

為慶祝鴻海（2317）集團邁入第51周年，台灣夏普盛大舉辦「無限創新 永續未來 鴻海51 x 夏普同慶」股東購物節活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。