遠傳前進2025智慧運輸亞太論壇 分享AI驅動智慧運輸

遠傳電信（4904）代表台灣前進韓國「2025智慧運輸亞太論壇」，分享台灣以AI驅動智慧運輸的實務經驗，更廣邀各界「2029智慧運輸世界大會」齊聚台北，讓世界看見台灣技術實力！

2025年第20屆「智慧運輸亞太論壇（ITS Asia-Pacific Forum）」於5月28至30日在韓國水原會展中心舉行，匯聚來自亞太地區的政府代表、企業領袖、學者專家等參與，共同探討智慧運輸系統的未來發展。

遠傳企業客戶執行副總、中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）副理事長暨世界大會理事曾詩淵受邀登上28日的論壇，以「台灣智慧運輸系統發展（ITS Developments in Taiwan）」為題進行專題分享，不僅是台灣電信業唯一受邀代表，分享台灣在智慧運輸系統的發展經驗、技術創新與推動政策交流，同時也廣邀各界2029年齊聚台北參加「智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」，讓世界再次看見台灣深厚的技術實力

曾詩淵表示，台灣是世界上人口密度最高的國家之一，汽車及機車密度在全球亦名列前茅，尤其機車密度更是居世界之冠；同時也面臨人口老化與高度集中在都市地區，加上台灣地形多山，氣候變遷導致極端氣候事件頻傳，都帶來交通運輸與公共建設規劃上的極大挑戰。很榮幸能代表台灣參加智慧運輸界的年度盛事，分享台灣在智慧運輸發展的政策藍圖，及如何以AI驅動結合資通訊技術，打造創新解決方案，並和亞太地區各國加強合作與交流，共同實現以人為本，更安全、高效、永續與韌性的智慧運輸願景。

以台北市為例，為解決城市交通壅塞問題並提升道路安全，由遠傳協助台北市於重點路口及不易通報的高架道路，設置58組AI智慧影像偵測系統，不僅可精準偵測道路施工、壅塞、事故等交通事件，發生事故時即時通報員警處理、加速事件排除，並且收集車流、行人計數等資料進行分析，透過整合多元交通資訊，提供交通中心判斷分析依據，優化交通治理，也榮獲交通部「智慧運輸系統發展建設計畫評鑑」特優獎肯定。結合良好的大眾運輸系統，包含準時、密集的捷運和公車網路，完善的鐵公路和YouBike轉乘，和跨北北基桃生活圈的通勤月票等交通規劃，共同構建先進友善的城市運輸系統。

遠傳表示，此次智慧運輸亞太論壇現場，於台北市政府的展位也展出上述得獎的「AI智慧影像偵測系統」，與遠傳「交通號誌不斷電系統（UPS）」等創新智慧運輸解決方案。遠傳交通號誌不斷電系統已導入於台北市、嘉義市、高雄市等縣市的重要路口，獨家「換電式」設計採用兩顆智慧電池，可比照電動機車進行「熱插拔」換電，長時間維持電力，結合遠傳自行開發的平台即時監控與告警，確保市電異常時交通號誌仍能正常運作，提升城市安全與電網韌性基礎，打造更永續的智慧城市。

遠傳表示，憑藉「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）深厚的技術底蘊、深耕智慧交通產業實績及放眼國際的世界觀，於去年協助中華智慧運輸協會與台北市政府，成功爭取2029智慧運輸世界大會於台北市舉行。大會以「Harmonizing an AITS World」為主題，將以AI+ITS呈現最先進的智慧運輸科技與發展，利用AI提早發現問題及迅速做出決策，並促進科技與觀光產業發展。展會期間將有來自世界各國貴賓2萬人以上參加，預估可為台灣創造6億元產值，及後續達300億元的國際商機，更讓台灣再次登上世界舞台。