淡季效應+庫存 前五大NAND品牌廠首季營收季減逾2成

根據TrendForce最新研究，2025年第1季@@@NAND Flash@@@供應商在面對庫存壓力、終端客戶需求下滑的情況下，平均銷售價格(ASP)季減15%，出貨量減少7%，即便季末部分產品價格回升，帶動需求，但最終前五大NAND Flash品牌廠營收合計為120.2億美元，季減近24%。

展望第2季營收表現，隨著終端買家庫存逐漸降至健康水位，NAND Flash價格觸底反彈，加上美國關稅促使部分廠商積極拉貨，預估第2季品牌廠營收表現可望來到季增10%。

主要NAND Flash供應商第1季營收表現情況，Samsung維持第一名，營收因enterprise SSD需求低迷，季減約25%，為42億美元；3月NAND Flash wafer價格反彈，有助Samsung改善獲利，隨著NVIDIA新品逐步出貨放量，營收可望逐季回升。

第二名SK集團(含SK hynix和Solidigm)為2024年大容量產品主力供應商，面臨2025年第1季淡季效應，及客戶30TB SSD庫存待去化的挑戰，導致出貨位元數、ASP皆下滑，營收下降為21.9億美元。

Micron第1季受惠於出貨位元增加，即便ASP季減，第1季營收仍達20.3億美元，衰退幅度約11%，相對較小，並首度登上季度營收第三名。

Kioxia營收退居第四名，由於淡季需求較弱，其出貨位元數、ASP皆衰退，第1季營收為19.2億美元。

SanDisk與WDC完成分拆後，第1季出貨位元、ASP皆小幅下滑，營收來到17億美元。SanDisk計畫提升QLC產品出貨，優化獲利，以支應未來製程升級所需的資本投資，藉此強化長期競爭力。