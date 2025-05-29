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力積電P3廠榮獲循環經濟BS 8001最高等級驗證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力積電P3廠榮獲循環經濟BS 8001最高等級驗證。圖／聯合報系資料照片
力積電P3廠榮獲循環經濟BS 8001最高等級驗證。圖／聯合報系資料照片

力積電（6770）今日宣布，其12吋晶圓廠榮獲國際循環經濟指標BS 8001標準「最佳化商業模式創新」認證，彰顯推動企業永續、綠色製造的卓越成就，並展現對環境、經濟與社會責任的長期承諾。

力積電甫通過台灣檢驗科技股份有限公司查核，榮獲「最佳化商業模式創新」Level 4（Optimizing）等級認證，該公司 旗下P3廠在製程優化過程中，發現原物料「去除劑05-012」具有生物急毒性，雖為製程必要步驟，仍成立專案小組依據國際循環經濟指標BS 8001:2017標準，評估操作技術與末端減量方案，展開源頭替代材料的可行性研究。

經過3年短、中、長期評估與測試，力積電成功以對環境與人體更為友善的新原物料「19-110」取代原有毒性物質，獲得9家客戶100%支持。此舉每年可減少約50公噸生物急毒性物質的使用量，並有效降低衍生廢水排放，提升水體品質。新材料同時考量包裝運送過程中的碳排放，有效呼應全球減碳趨勢，達成環境效益與營運效益雙贏。

面對氣候變遷與資源有限等全球性挑戰，力積電積極推動環境友善政策，優化水資源管理並強化廢棄物處理，減少對環境的負面衝擊。該公司指出，此次成功轉型不僅大幅降低污染排放與職業暴露風險，更為業界提供綠色製造的可行範例，展現力積電在循環經濟與創新製造領域的卓越成就。未來，該公司將持續深化綠色製程與可持續營運策略，發展更多創新循環解決方案，實現企業與地球共榮的願景。

晶圓廠 原物料 力積

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