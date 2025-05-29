中磊股東會／通過每股配4.6元現金股利 王煒續任董事長
電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）29日舉行年度股東會，通過每股配發4.6元現金股利，並完成董事全面改選，新任董事會也推選王煒續任董事長。
中磊股東會由董事長王煒主持，股東會承認2024年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案及通過私募案外，並完成董事會全面改選。
中磊2024年合併營收總額達567.9億元，每股純益7.74元，每股配發現金股利4.6元。股利已於4月30日完成發放。
王煒表示，隨著全球網路基礎建設升級帶動寬頻設備需求，中磊發揮技術優勢，持續創新產品，除原有市場外，並積極拓展東南亞、拉美與中東等新興市場。
王煒表示，持續推動全球化營運策略，整合菲律賓、印度、台灣、墨西哥與中國大陸五大生產基地資源，強化產能彈性及供應鏈韌性，以滿足客戶需求。
中磊股東會全面改選董事，共選任八席董事（含四席獨立董事），成員具備多元背景，涵蓋產業、學術與投資等領域，擁有豐富的專業經歷，將有助於強化公司治理與提升決策效能。
當選董事包括超越投資代表人王煒、怡和財務顧問代表人王伯元、焯見投資代表人林斌、允周投資代表人Nicola Palmer；獨立董事由鄒開蓮、楊文鈞、陳宏守及Feng Zhu出任。
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