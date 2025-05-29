電腦及資服業營業額統計出爐 首季年增5.3％

數發部29日公布2025年第1季電腦及資訊服務業營業額1,497億元，為歷年同季新高，增加5.3%，其中電腦程式設計業1,117億元，年增7.8%；資訊服務業379億元，年減1.5%。

數發部說明，配合組織調整，電腦及資訊服務業統計自2025年起由數發部接辦調查及公告。電腦程式設計業之成長動能主要來自企業AI 應用導入和資訊安全之需求增長，以及持續深化雲端架構服務。隨著AI 解決方案日漸成熟，企業加速AI應用落地及部署，帶動系統整合商與AI應用開發業者之客戶訂單需求，如Chatbot、RAG、AI Copilot等應用開發，包含資料標註、AI 模型導入、系統整合顧問服務等AI專案。

數發部指出，由於《人工智慧基本法》草案已於2024年下半年公布，促使企業提前佈局AI風險管理與合規策略，另《資通安全管理法》將於2025年完成修訂，亦強化公務機關與特定非公務機關（如大型銀行、金融機構、主要醫療機構等）的資安管理責任，製造業亦受到國際標準（如 ISO 27001、NIST）要求升級資訊安全架構，加上AI 應用快速擴散，伴隨新資安風險威脅等多方因素，均推升企業在資安和AI治理之相關需求。在數位轉型趨勢下，企業SaaS開發、跨雲管理等需求穩定，亦為整體營收成長之基礎。

數發部說明，資訊服務業2025年第1季年減1.5%非單一因素導致，而是年初專案週期尚未啟動、因景氣循環與市場觀望造成客戶減少採購或縮減規模等多種因素影響。