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台哥大蔡明忠暗指公平會阻合併？公平會回應了
台哥大今天舉行股東會，有股東提議台哥大併遠傳，台哥大董事長蔡明忠認為公平制度是很大阻力，直言公平會「1/3市占」當作影響競爭的天條，應該好好檢討。公平會發言人辛志中表示，任何結合審查案都是很個案性，且每個產業市場結構也不一樣，不會是相同審查原則，他不清楚蔡董事長發言全文，但他相信是蔡董事長對公平會有相當期待，希望與時俱進，若有任何建議，公平會都願意傾聽。
至於蔡指公平會把市占率1/3當天條？辛志中回應，公平會規定若事業因結合而使其市場占有率達1/3，必須提出申請的門檻，不是核准與否的標準。
辛志中表示，任何結合審查都是很個案性質，而且每個產業市場結構不一樣，有些產業可能家數很少，但每家都很大，有的產業特色是每家都是小規模，只有少數一、兩家很大，因此進行結合審查，也會有不同的判斷。
辛志中表示，公平法規定如果單獨一家市占率很大企業，若要再併購，就要申請結合，主要是提出結合申請的門檻，例如單一事業在結合後，其市占率達1/3；或是參與結合之一事業，其市場占有率達1/4。但沒有如果市占率超過1/3，就不准，例如台哥大併台灣之星時，市占率也接近1/3了，但公平會還是同意結合。
辛志中表示，他不確定蔡董事長具體說法，但相信蔡董事長是對公平會有相當期待，也期待公平會可以與時俱進，他任何建議身為政府機關，都願意傾聽。
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