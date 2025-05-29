電信業合併？蔡明忠：嚴格的公平交易制度 對國家競爭力是否有幫助

台灣大哥大今（29）日召開股東會，由董事長蔡明忠主持。股東會中，有小股東拋出「台灣大與遠傳合併」議題，蔡明忠回應，電信市場中現在剩下三家業者，這是不是一個合適的格局，沒有人知道，但他話鋒一轉提到，台灣經濟體這麼小，卻有嚴格的公平交易制度，「這對整體國家競爭力是否會有幫助，這是我經常思考的問題」。

台灣電信產業進入5G時代後，就已經經歷過一波整併，台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信，這兩宗合併案均在去年完成，這也讓台灣電信市場最終只剩下電信三雄。

有小股東今天在股東會中提出「電信三變二」的議題，除了有公股色彩的中華電信之外，台灣大、遠傳或可考慮合併。

蔡明忠回應，三家電信業版圖要有劇烈的改變，機率並不高，但三家業者是否處於絕對競爭狀況，值得討論，「我常常覺得台灣的公平交易法是抄美國的，但美國的經濟體規模比台灣大得多，小經濟體去採用大經濟體的制度，這對整體國家競爭力是否會有幫助，這是我經常思考的問題」。

蔡明忠表示，電信市場中，若只剩兩家業者競爭反而會更有效率，電信市場由三家業者變為兩家，無礙消費者權益保障；但倘若這個制度已經存在，三家業者要再變少，恐怕得花很大的力氣才能說服主管機關。

除了公平會之外，電信主管機關也一直把三家業者或者市場三分之一當作是一個天條，但台灣是小國經濟，「三分之一」本身是公平競爭，難道兩家業者就沒有競爭嗎？有時兩家殺起來，可能比三家殺的還要厲害。

他也砲轟，公平會決策隱晦不明，像是先前審議電信合併案的期限將至，到底要不要延期，業者、社會大眾不見得清楚他們的決策，這與公司治理強調透明化的趨勢悖離。他建議公平會做法應該與時俱進，維持產業競爭力才是最高指導原則，此外，我國公平交易法多年都沒有檢討，也需要從整個國家競爭力角度去檢討，這樣的制度是否適合提升台灣國力，幫助台灣產業走向國際。