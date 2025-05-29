國科會、輝達合作 AI 建設 吳誠文：推動智慧城市應用

國科會主委吳誠文29日表示，國科會與輝達（NVIDIA）合作案，將來可能的推動方向是智慧城市的各樣應用，並結合學界、產業界來開發，以滿足未來應用的各種需求，也會搭配智慧機器人產業。

立法院教育及文化委員會今日處理國科會114年度預算解凍，國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委陳秀寳關心輝達執行長黃仁勳日前提到，將與國科會、鴻海（2317）、台積電（2330）合作，為台灣打造AI基礎建設，以及期盼台灣政府能提供更多能源等，吳誠文在答詢時做了以上表示。

吳誠文今天說，輝達與國科會合作方面，目前有初步討論過，具體規劃會適時對外公布，將來可能會推動方向則是智慧城市的各種各樣應用。

吳誠文指出，輝達將與鴻海合作建立非常大的資料中心，並要把AI各種應用的軟體開發出來，讓各行各業都可以使用AI，國科會未來也將跟輝達合作推動智慧城市，並搭配機器人產業。同時結合中部特別強的控制、北部的晶片產業，並與南部系統設計結合在一起，這將使得整個台灣都會一起來發展相關產業。

吳誠文還提到，鴻海已宣布將攜手輝達在台灣打造AI Factory超級算力中心，算力所需的用電功率規模將達100MW，分三期建置，預計第一期達20MW。

此外，立委今日也關心輝達執行長黃仁勳日前提到期盼台灣政府能提供更多能源，尤其台灣絕對應該投資核能，國民黨立委葛如鈞關切台灣新核能研究經費有無可能增加。

吳誠文指出，若明年科技預算可達新台幣1,800億元，預計新核能相關領域投入預算將至少編列5億元，「我並不認為沒有核電不行，但各種各樣的能源我們都會去探討」。