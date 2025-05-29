快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

緯穎楊忠禮集團大單將收網 董座洪麗甯：後續機會一波一波

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
緯穎今年拿下楊忠禮集團L12資料中心建置大單，跨入新商業模式。緯穎提供
緯穎今年拿下楊忠禮集團L12資料中心建置大單，跨入新商業模式。緯穎提供

川普關稅變數讓伺服器市場充斥雜音，緯穎科技（6669）總經理林威遠指出，下半年機會真的很多，他十分樂觀，除AI伺服器出貨比例持續放大（GPU及ASIC均有），新客戶已不只是CSP（雲端服務）業者，還有更多新區域需求者會出現，意味緯穎客戶組成將更多元化，董事長洪麗甯也透露馬來西亞楊忠禮集團（YTL）合作GB200專案將至收網階段。

輝達（NVIDIA）新一代GB300伺服器將在8~9月量產，使下半年進入新舊平台交替期，但雖AI伺服器新品上市，但因關稅90天暫停期將結束，先前已有提前拉貨需求，市場擔心下半年景氣變化，對此林威遠表示，確實客戶訂單有些修正，AI比例放大，有些客戶上調，有些客戶下調，但整體來說不會很慘，他反而十分樂觀，因為機會真的很多。

緯穎過去在CSP客戶方面，以ASIC伺服器出貨量最大，不過今年則將ASIC及GPU雙路並進。

董事長洪麗甯指出，緯穎雖第一波GB300（NVL72及NVL32機櫃）沒有如對手拿到太多份額，但其實緯穎科技也有新客戶斬獲，如先前揭露的馬來西亞楊忠禮集團資料中心，就是輝達認證的第一個東南亞網路雲端夥伴（NCP），緯穎跟對方的GB200合作也進入收網階段，未來還有各式各樣的新客戶會出現，不侷限原本的CSP業者。

楊忠禮集團是馬來西亞大型集團，預計建設600MW資料中心，緯穎日前方透露，該客戶也是緯穎首度提供L12（包含伺服器機櫃的最終組裝，並以cluster叢集型態交貨，需搭配各客戶資料中心建置）服務給客戶，挑戰很大，但也提高了未來跟同業的競爭門檻，而外傳ZT具備L12建置能力，雖緯穎並未順利併購ZT，但顯示本身已經具備L12服務能力。

隨NVIDIA積極推動AI Factory概念，各國主權AI意識興起，自建AI算力中心的需求蓬勃發展，洪麗甯表示，在輝達積極設計不同的商業模式下，會有一波一波的各區域新玩家加入，帶來新需求，緯穎在不會久的將來將會有所斬獲。

緯穎股東則引述Omdia資料指出2024年全球前10大伺服器供應商中，鴻海（2317）穩居第一，廣達（2382）第四，而緯穎及英業達（2356）並列第十，期許緯穎擴大市占，洪麗甯則承諾爭取市占絕對是會持續努力，後續會有好的進展，下半年會有好成果可期。

馬來西亞 緯穎 伺服器

延伸閱讀

緯穎董座洪麗寗：因應國際情勢不確定 新增美德州廠應對

輝達財報強、盤後大漲！但陸行之不抱輝達 抱台積電等三檔

GB200出貨順了 台鏈笑了 鴻海、英業達、緯創等協力廠迎商機

大摩按讚五大台廠

相關新聞

無懼貨幣政策、關稅變數 劉揚偉宣示：鴻海今年營收必破7兆

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉坦言，2025年有很多變數，包括關稅、匯率、地緣政治，以及全球貨幣政策的變動，但...

掌握主權AI＋生成式AI大勢 劉揚偉：鴻海將成「製造平台服務提供者」

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉繫上條紋領帶、身著黑西裝親自主持，他今日指出，鴻海將來不只是一個製造服務者，還會...

台哥大蔡明忠暗指公平會阻合併？公平會回應了

台哥大今天舉行股東會，有股東提議台哥大併遠傳，台哥大董事長蔡明忠認為公平制度是很大阻力，直言公平會「1/3市占」當作影響...

鴻海股東會／董事長與總經理將由不同人擔任？劉揚偉：未來三年將發生

鴻海（2317）29日舉行股東會，針對股東提問，因應公司治理，董事長與總經理應該分開，由不同的人擔任？鴻海董事長暨總經理...

仁寶董座陳瑞聰上任周年！領軍拚AI如今逆轉勝 三關鍵布局一次看

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。對此，仁寶過去在AI伺服器領域...

電信業合併？蔡明忠：嚴格的公平交易制度 對國家競爭力是否有幫助

台灣大哥大今（29）日召開股東會，由董事長蔡明忠主持。股東會中，有小股東拋出「台灣大與遠傳合併」議題，蔡明忠回應，電信市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。