緯穎楊忠禮集團大單將收網 董座洪麗甯：後續機會一波一波

川普關稅變數讓伺服器市場充斥雜音，緯穎科技（6669）總經理林威遠指出，下半年機會真的很多，他十分樂觀，除AI伺服器出貨比例持續放大（GPU及ASIC均有），新客戶已不只是CSP（雲端服務）業者，還有更多新區域需求者會出現，意味緯穎客戶組成將更多元化，董事長洪麗甯也透露馬來西亞楊忠禮集團（YTL）合作GB200專案將至收網階段。

輝達（NVIDIA）新一代GB300伺服器將在8~9月量產，使下半年進入新舊平台交替期，但雖AI伺服器新品上市，但因關稅90天暫停期將結束，先前已有提前拉貨需求，市場擔心下半年景氣變化，對此林威遠表示，確實客戶訂單有些修正，AI比例放大，有些客戶上調，有些客戶下調，但整體來說不會很慘，他反而十分樂觀，因為機會真的很多。

緯穎過去在CSP客戶方面，以ASIC伺服器出貨量最大，不過今年則將ASIC及GPU雙路並進。

董事長洪麗甯指出，緯穎雖第一波GB300（NVL72及NVL32機櫃）沒有如對手拿到太多份額，但其實緯穎科技也有新客戶斬獲，如先前揭露的馬來西亞楊忠禮集團資料中心，就是輝達認證的第一個東南亞網路雲端夥伴（NCP），緯穎跟對方的GB200合作也進入收網階段，未來還有各式各樣的新客戶會出現，不侷限原本的CSP業者。

楊忠禮集團是馬來西亞大型集團，預計建設600MW資料中心，緯穎日前方透露，該客戶也是緯穎首度提供L12（包含伺服器機櫃的最終組裝，並以cluster叢集型態交貨，需搭配各客戶資料中心建置）服務給客戶，挑戰很大，但也提高了未來跟同業的競爭門檻，而外傳ZT具備L12建置能力，雖緯穎並未順利併購ZT，但顯示本身已經具備L12服務能力。

隨NVIDIA積極推動AI Factory概念，各國主權AI意識興起，自建AI算力中心的需求蓬勃發展，洪麗甯表示，在輝達積極設計不同的商業模式下，會有一波一波的各區域新玩家加入，帶來新需求，緯穎在不會久的將來將會有所斬獲。

緯穎股東則引述Omdia資料指出2024年全球前10大伺服器供應商中，鴻海（2317）穩居第一，廣達（2382）第四，而緯穎及英業達（2356）並列第十，期許緯穎擴大市占，洪麗甯則承諾爭取市占絕對是會持續努力，後續會有好的進展，下半年會有好成果可期。