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台灣大股東會／布局「平台」 董座蔡明忠：讓「笨水管」變「聰明」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）29日舉行股東會，股東及媒體關注台灣大乃至於富邦集團未來策略布局及成長方向，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠表示，近年台灣大積極布局「平台」，電信、有線電視、momo、虛擬貨幣交易都是平台，擺脫笨水管，從「笨」變「聰明」是最大的努力目標。

蔡明忠坦言，脫離「笨水管」的宿命是台灣大過去一直努力，因此提出「電信加上科技」策略，過去幾年做了不少嘗試，但仍不容易，有一些成績，但不足以讓大家覺得已經從「笨」變成「聰明」。

蔡明忠表示，全球電信業者都積極投入基礎建設，但很扼腕的是，造就亞馬遜、臉書、Google等平台成最大受益者，把美好的果實都給了平台業者，

因此台灣大也持續投入平台，除電信及有線電視是一個平台角色，蔡明忠表示，momo就是一個平台業者，台灣大很勇敢地從電信跨入平台，momo成功也來自於行動網路，未來還要持續基於行動網路的基礎，發展更多平台。

近期台灣大打造虛擬貨幣交易所也是一個平台，蔡明忠也買進人生第一個比特幣，蔡明忠表示，「我們希望創造一個全民都可以投資的平台，只要新台幣100元就可以從事交易，也可以看到美國推出虛擬貨幣ETF，也讓小額投資人可以有投資虛擬資產的工具」。

蔡明忠表示，台灣大投資虛擬資產交易所，算是富邦集團正式成為一個Web 3的Player，從成立虛擬資產交易平台，「對我們來說是一個好的學習」。

蔡明忠表示，「從實體的金融，來嘗試虛擬的金融，我們看的是區塊鏈（Blockchain）的底層技術，未來還包含契約得信賴可信度，交易的安全性未來區塊鏈的技術機會應該是很大的」。

蔡明忠表示，虛擬資產的重要性，在於現在美元地位受到挑戰，不敢預測未來美走向，但大家對於美元獨強的地位都有不同看法，以外匯存底來看也很難看到有一個很高的流通性、Convertibility的貨幣可以取代．

從個人來說，蔡明忠說，「資產分配本來就是大家知道的方法，我們提供另類資產讓投資人有選擇，且全球對於AML（反洗錢）、KYC（認識你的客戶）要求越來越嚴格，在此強力規管下，有台灣大投資成立虛擬資產交易所，對投資人來說會比較有公信力的交易平台，讓大家可以參與交易，我個人絕對會持續投資虛擬資產，不見得只投資比特幣」。

蔡明忠 台灣大哥大

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