台積電帶動...嘉義科學園區二期擴建計畫 將協議價購取得89公頃土地

台積電在嘉義科學園區設置2座CoWoS先進封裝廠，帶動周邊廠商進駐需求，現有嘉科一期園區面積不足，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局將啟動嘉義科學園區二期擴建，今天在太保市東勢里舉辦用地取得第1場公聽會，盼透過協議價購取得89.58公頃土地。

縣府經發處指出，嘉科二期土地共計約89.58公頃，其中公有土地約0.17公頃、台糖公司土地約88公頃，一般私人土地約1.41公頃，公有土地南科管理局依規申請有償撥用，台糖公司土地以出租方式提供土地，一般私人土地部分規畫以協議價購方式取得。

南科管理局表示，土地協議價購將委請2家不動產估價師，考量各宗土地個別因素，經估價師公會協審襄閱，取其價格較高者，作為協議價購價格，現在已不太會用公告地價，通常都是以鄰近市價為主，若遇地主不同意，將採取土地徵收，也是以市價作為補償。

謝姓農民反映，土地徵收後恐喪失農保資格，盼保障權利。縣府農業處表示，協議價購後3年內仍可續保農保，後續需再租地或買地，才能繼續投保農保。市民代表龔宗勇說，建議協議價購訂定統一標準，避免每個人土地價格差異過大，後續衍生爭議，保障地主權益。