台灣大股東會／股東建議與遠傳合併 董座蔡明忠：法規制度下機率不高
台灣大哥大（3045）29日舉行股東會，小股東發問表示，建議台灣大董事長蔡明忠跟另一位「東哥」 (遠傳（4904）董事長徐旭東) 談兩家合併叫台灣大遠傳，蔡明忠表示，就產業競爭、消費者權益角度來看，電信業者變兩家不見得不好，但在台灣法規制度下，要發生的機率不高。
台灣大股東除了建議台灣大與遠傳合併，甚至建議台灣大股利不要發到滿，最期待把錢拿去投資，擴大獲利，一年賺10元。
蔡明忠表示，其實問題就是台灣電信業要怎麼走下去，經過電信兩個合併案，現在是三家，對市場來說是否是合適的家數，沒有人知道，但台灣經濟體這麼小，又嚴格，
蔡明忠也趁機發個小牢騷，他說，「台灣公平交易制度是抄美國的，但相較美國這個大經濟體，台灣是小經濟體卻用大經濟體的制度，對於整體國家競爭力是否有幫助，是我常有的疑問」。
蔡明忠坦言，所以電信三家業者要變小，要花費很大的力氣說服公平會，其實兩家競爭力會更有效率（前提是另一家也認同合併效率），也不見得傷害消費者權益及公平競爭，相信市場也會認同。
蔡明忠也認為，採納建言是主管機關的高度，但公平會運作常讓市場或企業覺得「隱晦不明」，現在市場討論治理要「透明化」，行政機關及公平會做法也要與時俱進，不僅是電信產業，更是整體產業及企業的競爭力才是最高指導原則。
蔡明忠說，「我們現在可以做的是回到三家的『價值競爭』，用更有創意的方法來提出多元方案」。
蔡明忠坦言，脫離「笨水管」的宿命是台灣大過去一直努力，因此提出「電信加上科技」策略，過去幾年做了不少嘗試，但仍不容易，有一些成績，但不足以讓大家覺得已經從「笨」變成「聰明」。
會後媒體追問，蔡明忠表示，假設有這個機會（台灣大與遠傳合併），「我們當然要去努力」，自己沒有實際跟對方討論過。
但法規及制度才是檢討的關鍵，蔡明忠直言，台灣畢竟是小經濟體，但設定「三分之一」上限來代表公平競爭，或消費者權益不受損害，但其實兩家有時候殺起來還比三家還厲害，三家可能有「恐怖平衡」，兩家都想「打倒對方」。
富邦集團除電信受公平會及NCC規管，有線電視事業則更受限三分之一市占上限。蔡明忠表示，「不僅是我們這個產業，每一個產業都一樣，公平交易制度實施多年都沒有檢討，應從整個台灣、經濟效率極競爭力去檢討公平交易制度是否適合，製造業不受相關限制，但服務業要走出來台灣，就會面臨『規模』夠不夠大的問題，值得大家一起思考」。
講到有線電視，蔡明忠笑說自己有「一肚子苦水」，他說，「傳統有線電視一直在衰退，我們想要轉型成為提供寬頻服務的網路公司，在技術上與電信業者無異，但在產業法規上卻是不同，應適時地探討法規是否適合現在網路發達科技進步的時代」。
不過蔡明忠也苦笑說，「但我們現在面臨一個連NCC（國家通訊傳播委員會）都無法運作的狀況，討論這些也沒意義。NCC委員目前因為不足半數（七剩三），多數重大決議都無法討論」。
過去遠傳電信董事長徐旭東曾表示，電信產業三家都還太多。蔡明忠表示，「我沒談過，但在這個公平交易法制度下，要發生（三變二）機率不高」。
今年台灣大與中華電信（2412）單月每股純益都互有高低，電信「獲利王」寶座競爭更加激烈，蔡明忠表示，「單月獲利及年度獲利對於整體產業經營來說都是很短的時間，還是致力於長期提升股東價值，走出我們被人家講『笨』的困境，這是最大努力的方向」。
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