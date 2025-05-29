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信錦股東會／通過配息5元 加速新客戶布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

信錦企業（1582）29日召開股東常會，通過配發每股現金股利新台幣5.5元，配發率達77.1%，每股配發現金股利為近五年新高。

信錦2024年度營收達新台幣94.04億元，年增7.2%，主要來自PC及電競顯示器的穩健成長，加上低軌衛星產品的挹注貢獻，並在產品組合優化下提升毛利率至29.1%，全年營業毛利為新台幣27.4億元，年增41.3%；歸屬母公司稅後淨利新台幣10.2億元，年增59.0%，營業毛利與歸屬母公司稅後淨利雙雙創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）新台幣7.13元，較2023年的新台幣5.12元成長39.3%。

信錦股東會決議通過配發每股現金股利新台幣5.5元，配發率77.1%，除息交易日訂於6月16日、分配現金股利基準日為6月22日、現金股利發放日為7月11日。

展望今年表現，信錦第1季合併營業收入達新台幣22.4億元，年增4.5%，每股稅後盈餘（EPS）新台幣1.05元。截至1至4月，信錦前四月累計營收達新台幣30.2億元，較去年同期增長1.4%。為因應整體產業環境的波動，信錦企業將持續擴大既有產品的滲透率，並加速新客戶的布局，鞏固樞紐（hinge）及精密機構件領域的產業領導地位，透過彈性的生產資源配置，積極配合客戶與供應鏈動態調整，以深化合作關係及維持產業競爭力。

此外，根據交易所統計，董事長陳秋郎在4月也增加持股，以行動捍衛自家股票。整體而言，信錦對於未來營運展望審慎樂觀。

股利 新台幣

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