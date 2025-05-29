超微售ZT伺服器組裝廠 台代工廠全落空！仁寶董座親解答

晶片大廠超微（AMD）重金收購美國伺服器製造團隊ZT Systems，並將ZT 旗下美國AI伺服器組裝廠（數據中心基礎設施製造業務）對外出售，而原先市場傳出台廠仁寶（2324）、緯穎（6669）有意接手該廠，並已積極的參與併購案競標、爭取收購，不過超微則在5月19日公布，將其以30億美元的價格，賣給集成製造解決方案公司新美亞（Sanmina），也引發市場一片嘩然，而仁寶董事長陳瑞聰29日坦言，由於自己考量到風險及資料的完整性，因此投標時的態度沒有非常積極，導致最終沒有得標。

據悉，美國電子製造服務大廠新美亞（Sanmina）近日於官網宣布，團隊規劃將以30億美元（約合新台幣906億元）的價格，向美商超微（AMD）收購旗下的AI伺服器組裝廠；而這筆交易涵蓋現金以及股權，合計大約25.5億美元（換算新台幣770億元）再加上約莫4.5億美元（換算新台幣136億元）的績效獎金。雙方預計，這筆交易最快將於今年底完成，日前市場曾傳出台鏈電子五哥有意出面搶親，不過隨著新美亞得標的消息傳出，這也代表台鏈代工五哥全數槓龜。

針對外界關心仁寶未成功奪標的原因，董事長陳瑞聰29日在股東會上坦言，有關ZT售廠的這個案子，事實上，「我們當時主要是為了因應美國關稅問題，才考慮前去競標，而團隊當時的確是有去參與競標，並且有成功投入第一輪跟第二輪的這個標案」，不過後來考量到得標所需承擔的風險，還有該公司向參與競標的業者，提供資料的一些完整性後，團隊最終雖然還是有去投標，但是整體而言，就沒有採取非常積極的態度，因此最後未能得標、最終是由一家叫做「Sanmina」的美國公司得標。