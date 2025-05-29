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仁寶股東會／北士科總部與輝達比鄰 董座陳瑞聰：強化AI伺服器合作

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰。林薏茹／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。林薏茹／攝影

仁寶（2324）29日召開股東會，仁寶董事長陳瑞聰表示，AI伺服器領域方面，正強化與輝達（NVIDIA）的合作關係，仁寶北士科總部剛好與輝達新總部比鄰而居，有助未來與輝達建立更密切的合作。

談及關稅政策影響，陳瑞聰說，「川普政府一直在投變化球，美國貿易法院最新裁定美國對全球實施的各種對等關稅違法，為市場投下一個更大的變數，變數變化幅度之大，有時確實超乎我們想像，下半年變數還在、很難預期，只能繃緊神經，啟動相對應的策略」。

陳瑞聰也說，先前因關稅政策影響，仁寶持續評估在墨西哥及美國的設廠計畫，目前還是會配合客戶需求，做出最快、最適當的決策，美國與墨西哥設廠生產將包括伺服器與筆電產能。

陳瑞聰提到，美國本土缺乏伺服器或筆電供應鏈，若要在當地生產，所有材料或零組件都要運輸到美國，加上人力成本至少比中國大陸或越南高出五倍，生產成本的增加，絕對是相當可觀，交貨給客戶的價格也會有所提升。

對於新台幣強升，陳瑞聰回應，新台幣近期急遽升值，會造成一些匯損，若新台幣兌美元升值到將近30元，對整體營收與獲利會有相當程度的衝擊，現階段積極透過降低美元部位及隨時留意匯率變化，降低匯損風險。

至於輝達新總部拍板花落北士科，陳瑞聰說，仁寶已經打入輝達供應鏈，也一直擴大合作範圍，相信未來輝達的領先態勢會持續下去，輝達北士科新總部剛好就在仁寶隔壁，「我們也很高興」，相信對未來雙方密切合作會有相當的幫助。

輝達 美國 仁寶

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