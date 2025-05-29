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碩天「無擔保轉換公司債」 受理競拍

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）發行國內第三次無擔保轉換公司債（CB），發行總面額15億元，發行總張數15,000張，發行期間三年，29日起受理競價拍賣，投資人投標期間即日起至6月3日，競拍底價100元，預計6月16日掛牌，募得資金將全數用以償還銀行借款。

碩天2024年營收124.92億元、毛利率51%、稅後淨利22.84億元，每股純益24.75元，均創歷年新高。2025年第1季營收28.69億元、毛利率受惠優化產品組合提升至53%，稅後淨利4.14億元，每股純益4.4元，碩天表示，由於去年同期獲利含兌換利益貢獻約2元，扣除兌換利益影響數後，第1季本業獲利較去年同期成長。

關稅議題上，碩天表示，主要是由菲律賓生產基地出口至美國，目前已能支應美國當地90%之市場需求，而菲律賓對等關稅為17%，相對較低，已具較為有利之成本優勢，公司並自5月上旬起全面調漲美國當地產品售價，這波漲價效應在市場逐步消化後，預計7月起陸續反映在銷貨額中，可抵禦部分因關稅所增加之成本。

此外，由於實施高額關稅的緣故，碩天表示，美國當地市場最快自第3季起供應結構會有一定程度本質上的改變，部分品項會因此短缺，而碩天自去年下半年起持續擴大菲律賓生產量能，充實美國當地庫存量，就是為了積極搶占這波潛在客戶商機，除能擴大當地市占率外，更能持續為公司提供未來穩定的成長動能，加上資料中心應用持續發展以致對穩定電力需求日增，公司對未來營運樂觀正面看待。

至於匯率議題，由於碩天主要以美元計價，新台幣兌美元劇烈升值，對公司的衝擊難免，將持續透過美元支出及較優之美元存款利息，盡可能降低這波新台幣升值所造成的衝擊，未來並希望可達到自然避險的效果。

關稅 美國

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