鴻海股東會／董事長與總經理將由不同人擔任？劉揚偉：未來三年將發生

鴻海（2317）29日舉行股東會，針對股東提問，因應公司治理，董事長與總經理應該分開，由不同的人擔任？鴻海董事長暨總經理劉揚偉表示，「下一任董事任期，也就是接下來的三年將會發生」，以回應外界對公司治理的疑慮。

他說，「我們在一年多前就已經開始輪值CEO的這樣的一個安排，輪值CEO未來會過渡變成正職的CEO，這個就是為了要做到董事長跟總經理要分開，可能在下一任的時候就會發生，接下來這個三年會發生」。

鴻海過去是由董事長擔任總經理一職，自劉揚偉上台之後，開始推動輪值CEO制度，也就是由各事業群總經理來輪流擔任CEO，以培養未來的鴻海集團接班人。

鴻海集團於2024年4月啟動了輪值CEO制度，首位輪值CEO為集團E事業群總經理林忠正，他已完成任期。 2025年3月31日，由集團中央園區長楊秋瑾接任第二任輪值CEO。